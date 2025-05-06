影／提供百億資金補助 彭啓明：循環經濟再創另一座護國神山

環境部長彭啓明、環境部次長施文真、循環台灣基金會董事長黃育徵、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、環境與發展基金會下午出席環境部舉辦的「資源循環新創產業聯盟」成立大會，象徵政府與青年攜手打造「綠色台灣品牌」的具體行動。

環境部將提供百億資金補助，支持減碳與循環經濟相關項目，以及轉型輔導與資源整合等行動方案，全面助攻青年實踐循環創新，促進地方創生，加速新創產業鏈結國際、邁向全球市場。對於什麼循環轉型，彭啓明表示，必須把所有的廢棄物，都當成資源來看待，經由環境部資源循環署推動循環經濟的整個架構。首先包含新創產業的投入，會有百億的綠色成長資金來投資。第二是市場，會串聯政府的部會及社會的資源，把循環經濟的產業串聯起來。第三，環境部將推動「資源循環推動法」，可讓循環經濟的產業，在社會更有辨識度，用制度來提升。