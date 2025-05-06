快訊

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

影／提供百億資金補助 彭啓明：循環經濟再創另一座護國神山

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
環境部長彭啓明（中）、環境部次長施文真（左二）、循環台灣基金會董事長黃育徵（右三）、行政院交通環境資源處長陳盈蓉（左三）、環境與發展基金會董事長張豐藤（右二）與環境部資源循環署長賴瑩蓉（右一）等，下午出席環境部舉辦的「資源循環新創產業聯盟」成立大會，象徵政府與青年攜手打造「綠色台灣品牌」的具體行動。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明（中）、環境部次長施文真（左二）、循環台灣基金會董事長黃育徵（右三）、行政院交通環境資源處長陳盈蓉（左三）、環境與發展基金會董事長張豐藤（右二）與環境部資源循環署長賴瑩蓉（右一）等，下午出席環境部舉辦的「資源循環新創產業聯盟」成立大會，象徵政府與青年攜手打造「綠色台灣品牌」的具體行動。記者黃義書／攝影

環境部彭啓明、環境部次長施文真、循環台灣基金會董事長黃育徵、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、環境與發展基金會下午出席環境部舉辦的「資源循環新創產業聯盟」成立大會，象徵政府與青年攜手打造「綠色台灣品牌」的具體行動。

環境部將提供百億資金補助，支持減碳與循環經濟相關項目，以及轉型輔導與資源整合等行動方案，全面助攻青年實踐循環創新，促進地方創生，加速新創產業鏈結國際、邁向全球市場。對於什麼循環轉型，彭啓明表示，必須把所有的廢棄物，都當成資源來看待，經由環境部資源循環署推動循環經濟的整個架構。首先包含新創產業的投入，會有百億的綠色成長資金來投資。第二是市場，會串聯政府的部會及社會的資源，把循環經濟的產業串聯起來。第三，環境部將推動「資源循環推動法」，可讓循環經濟的產業，在社會更有辨識度，用制度來提升。

彭啓明表示，在這三管齊下的架構，有機會讓循環經濟，在台灣僅次於半導體的新興產業，也期待如果循環經濟產業可以發展起來，困擾台灣已久的垃圾問題，就可以迎刃而解。

環境部長彭啓明出席「資源循環新創產業聯盟」成立大會表示，環境部將提供百億資金補助，支持減碳與循環經濟相關項目，以及轉型輔導與資源整合等行動方案。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明出席「資源循環新創產業聯盟」成立大會表示，環境部將提供百億資金補助，支持減碳與循環經濟相關項目，以及轉型輔導與資源整合等行動方案。記者黃義書／攝影

彭啓明 環境部

延伸閱讀

抖音流傳假訊息 環境部鎖定源頭將採法律行動

立委點名包庇環保署之狼的高官須受懲 彭啓明：已上報行政院

280家企業受淨零衝擊 彭啓明成立專案小組個別輔導

談核能延役與重啟 彭啓明：不像買房換車這麼簡單

相關新聞

百日咳新增3嬰確診 出生8天女嬰三度就醫才驗出

上周新增3例百日咳病例，衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，分別為曾接種含百日咳的五合一疫苗的北部2個月男嬰，發病後接種1劑...

繪畫名家與陶瓷的美麗相遇 鶯歌陶博館開展美術風景

「相遇 台灣陶瓷的美術風景」特展今於新北鶯歌陶瓷博物館開幕，展期至10月6日止。展覽精選1950年代至今共103件陶藝作...

影／提供百億資金補助 彭啓明：循環經濟再創另一座護國神山

環境部長彭啓明、環境部次長施文真、循環台灣基金會董事長黃育徵、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、環境與發展基金會下午出席環境...

腸病毒反常處低點 羅一鈞推測2原因 估下月進入流行期

腸病毒疫情今年疫情反常，時序雖進入夏天，但疫情僅呈現緩升趨勢。疾管署發言人羅一鈞指出，腸病毒門急診就診趨勢遠低於往年，傳...

澳洲冷凍豬腳檢出萊劑 業者發聲明致歉

繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm...

明明吃得很養身 血糖卻狂飆？營養師點名4大地雷食物：全麥、低脂都NG

你是否有嚴格控制飲食，但血糖依舊狂飆的經驗？對此，營養師薛曉晶說明，民眾容易踩到血糖地雷，點出4大食物看似清淡且對身體更好，反而容易是讓血糖飆升的大魔王。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。