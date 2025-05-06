腸病毒反常處低點 羅一鈞推測2原因 估下月進入流行期

腸病毒疫情今年疫情反常，時序雖進入夏天，但疫情僅呈現緩升趨勢。疾管署發言人羅一鈞指出，腸病毒門急診就診趨勢遠低於往年，傳統上5至6月為國內腸病毒流行季，但今年預估6月中下旬才會進入流行期。

羅一鈞說，雖然今年清明連假至今已經連續4周出現緩慢上升，但今年1月初才脫離流行期，上周3000多人就診數遠不如年初流行其實人數，跟以往5、6月腸病毒流行期相比較為反常。推測原因有兩項，一個是去年秋冬流行期比較久，並且感染型別沒有明顯轉換，而秋冬感染人數較多，因此仍有保護力。再者，今年春天較涼，平均氣溫為2011年後第三冷，可能較晚達流行期。

依據疾管署監測，今年第18周（4月27日至5月3日）腸病毒門急診就診計3762人次，近期自低點略升。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，亦檢出其他型別腸病毒。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。

羅一鈞指出，腸病毒預估在6月中、6月底進入流行，但因為屆如即將進入暑假，流行期可能持續到9月開學。另，腸病毒以往學校、衛生單位都會統計，腸病毒停課資料，今年起將統一由教育部校安系統搜集。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，尤以家庭手足間、人與人密切接觸與互動頻繁的場所如校園、托嬰中心及安親班等最容易傳播。隨著腸病毒流行風險增加，請教托育機構做好因應腸病毒流行準備，依「教托育人員腸病毒防治手冊」積極加強自我查檢及落實各項防治作為。

家中有嬰幼兒的民眾應落實個人與環境衛生，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前務必正確洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」，皆須以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟用肥皂正確洗手，並應留意嬰幼童健康情形，生病盡量在家休息，以降低腸病毒傳播風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。