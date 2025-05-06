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桂花樹竟見開花結果 園藝業者解釋原由

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉有桂花開花結果，民眾嘖嘖稱奇。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉有桂花開花結果，民眾嘖嘖稱奇。記者簡慧珍／攝影

桂花樹是台灣常見園藝植物，絕大多數人見過桂花，沒看過桂花果，彰化縣前立法委員鄭汝芬在服務處門口種桂花樹，近日結果，很多民眾前來觀看嘖嘖稱奇，多名園藝業者也來看，都說未見過桂花樹開花結果。

鄭汝芬今表示，這棵桂花樹種植多年，沒特別之處，今年不知為何結果，她請園藝行老闆來觀察認為桂花樹很正常，所結果實也正常，因以前沒見過桂花樹也會結果，不清楚果實用途。

彰化縣野鳥學會理事黃正民也研究植物，他說，過去台灣桂花確實沒結果紀錄，近年有人引進「新品種」，各地陸續傳出桂花樹結果的消息，據研判「新品種」可能是雌株，以前引進雄株，台灣農民和園藝業者以扦插方式繁殖，也就代代都是雄株，引進雌株會開花結果就被視為奇特。

根據環保植物網站指出，桂花原產中國西南，約300多年前引進台灣，土水相當適合它生長，所以全年開花，推測早年引進桂花樹時是雄株，因扦插繁殖，形成台灣大部分桂花是雄性不結果；桂花果是核果，無毒，有淡淡香氣，目前沒食用方法。

園藝 野鳥

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