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百日咳新增3嬰確診 出生8天女嬰三度就醫才驗出

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增3例百日咳病例，分別為北部2個月男嬰曾接種含百日咳的五合一疫苗，南部1個月大男嬰發病後接種1劑疫苗，以及東部出生僅8天女嬰沒有接種疫苗。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增3例百日咳病例，分別為北部2個月男嬰曾接種含百日咳的五合一疫苗，南部1個月大男嬰發病後接種1劑疫苗，以及東部出生僅8天女嬰沒有接種疫苗。記者李青縈／攝影

上周新增3例百日咳病例，衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，分別為曾接種含百日咳的五合一疫苗的北部2個月男嬰，發病後接種1劑疫苗的南部1個月大男嬰，以及東部出生僅8天、尚未接種疫苗的女嬰。年累積14例百日咳病例，為2020年以來同期最高。

林詠青說，3名嬰兒症狀相似，都是先咳嗽、有痰、流鼻水，都曾到醫院或診所就醫，因為症狀加劇，再度就醫驗出百日咳桿菌。除了東部女嬰外，都已經康復出院。東部女嬰4月中旬曾到醫院就醫，被診斷為急性支氣管炎後，返家休養但症狀持續，二度住院接受抗生素治療5天，咳嗽加劇，4月底三度就醫才驗出百日咳，仍住院中。

2020年至2024年同期百日咳病例數從零到四例，各年累計病例數介於0至34例，以3個月（含）以下嬰兒最多，占27%，其次為13至19歲，占24%，今年累積14例為六年同期新高。

近年百日咳疫情以3個月以下（含）嬰兒感染比例最高，籲請家長注意家中嬰兒健康狀況，如有疑似症狀，應儘速就醫，並按時帶孩童接種疫苗。

國內疫苗接種時程共5劑，出生滿2、4、6、18個月各1劑五合一疫苗，及滿5歲至入國小前追加1劑百日咳相關疫苗，呼籲家長帶嬰幼兒按時接種；百日咳罹病風險以6個月以下嬰兒最高，嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1至3%。

另近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

羅一鈞提醒，國際百日咳疫情嚴峻，日本今年已累計9336例且持續上升，為2018年來最高，並發生嬰兒重症及死亡案例，日本專家表示今年疫情擴大可能原因為新冠疫情導致免疫負債，且抗藥性菌株增加使常用抗生素失效，導致感染擴大。

美國今年迄今累計超過8,000例，較去年同期3,800餘例顯著上升，已有多個州陸續報告嬰幼兒及兒童死亡案例，美國去年病例數達10年以來新高，迄今持續上升，由於新冠疫情影響及對疫苗猶豫之家長數增加皆使疫苗接種率下降。

百日咳初期症狀與感冒類似，疾管署提醒，如發現自身或家人出現疑似症狀，如陣發性嚴重咳嗽、咳嗽後臉潮紅或嘔吐等，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。

此外，尚未達可接種相關疫苗年齡的嬰幼兒，一旦感染百日咳，病情通常較為嚴重，甚至可能出現呼吸困難等重症。家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。

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