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澳洲冷凍豬腳檢出萊劑 業者發聲明致歉

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸。聯合報資料照片
繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸。聯合報資料照片

繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸。進口商華鋐國際貿易有限公司稍早發出聲明致歉，後續將再自行送驗，並承諾加強控管。

華鋐國際貿易有限公司透過聲明表示，本公司近日進口的澳洲肉品在海關邊境抽驗中被檢出含有萊克多巴胺殘留，對本次事件深感遺憾，特此說明並致歉。

該聲明指出，本公司一貫遵守「食品衛生安全管理法」，堅守食品安全的原則，自營運以來，從未進口任何不符規定或含有萊克多巴胺成分的豬肉產品。而在採購產品時，僅會選擇主管機關網站公告的合格廠商，並要求其貨品不得檢出任何不符合我國法規之成份，包含萊克多巴胺也須零檢出。

該聲明表示，此次進口的澳洲肉品，雖抽驗報告顯示萊克多巴胺檢出值極低，為0.002至0.003ppm，仍屬合法範圍內，但因檢出微量萊克多巴胺殘留，引發社會關切與疑慮，公司對此深感歉疚。後續會再自行送驗，多方確認檢驗結果。在取得更多檢驗實據及與國外供應商的責任歸屬釐清前，公司不會進行該批肉品之銷售、分裝或或毀等後續處置事宜。

該聲明指出，此次進口完全屬非故意行為，對於此事件造成社會大眾與消費者的疑慮與不安，再次致上最深的歉意，並承諾會持續強化控管，防止類似事件再次發生。

繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸。進口商華鋐國際貿易有限公司稍早發出聲明致歉，後續將再自行送驗，並承諾加強控管。記者李柏澔／翻攝
繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸。進口商華鋐國際貿易有限公司稍早發出聲明致歉，後續將再自行送驗，並承諾加強控管。記者李柏澔／翻攝

澳洲 萊克多巴胺 豬肉

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