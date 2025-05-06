台幣飆升馬上出國旅遊？ 專家：現在去日本不划算

台幣匯率昨（5日）暴衝，吸引不少人趁機進場買外幣，安排出國旅遊，但中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，現在是日本黃金周，就算台幣一日漲幅10％，機票一天的變化也可能從1萬到1萬3000元，根本不划算，除非未來3個月台幣兌換美元穩定再27至29元，旅行社報價才會變。

台幣匯率昨急升破30大關，匯率再現「甜甜價」，不少民眾趕進場買日圓、美元，造成各大網銀APP塞車、當機的狀況。

對於這樣的情況，李奇嶽說，買日幣或美元的人確實很多，但不代表買機票的人也衝高，大家買外幣是為了未來可能規畫出國旅遊，但臨時出國機率不高。

李奇嶽表示，現在是日本黃金周，不管是機票、飯店、物價都很貴，若因為台幣臨時猛衝，民眾就臨時買機票，機票的漲幅遠超過幣值的漲跌，幣值漲跌一天最多5％，但機票很有可能一天票價從1萬元漲至1萬3000元，且旅行社報價也不會突然因為幣值波動就調整。

李奇嶽指出，未來3個月可以觀察，若台幣兌換美元長時間維持在27至29元，後續整體報價才可能調整。