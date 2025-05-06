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熟女血糖偏高盛行率近4成 牢記「心動舒食」口訣

中央社／ 台北6日電

更年期女性因荷爾蒙變化易有三高風險，據統計，45歲以上女性血糖偏高盛行率近4成；國健署呼籲，熟齡女性應定期監測自我健康狀況，並牢記「心、動、舒、食」健康口訣。

據107至111年國民營養健康調查結果顯示，台灣45至64歲女性血壓、血脂、血糖偏高盛行率，分別為26.4%、21.3%、39.7%，約為19至44歲女性的3.9倍（6.8%）、2.6倍（8.2%）、3.4倍（11.8%），顯示隨年齡增加，三高異常盛行率有升高情形。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿表示，因更年期體內荷爾蒙分泌逐漸減少，部分女性會出現生理、情緒變化和身心不適的情形，更年期女性因荷爾蒙變化易有三高風險，應養成定期監測自我健康狀況的習慣，降低三高慢性病風險。

「心、動、舒、食」健康口訣協助更年期女性從日常生活著手，國健署說明，「心」是維持愉悅心情，多與親人、朋友分享心事，保持良好互動；「動」是每天至少運動30分鐘，每週至少150分鐘以上中度身體活動，如慢跑、快走等，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康。

「舒」是透過閱讀、聽音樂、瑜珈等自己有興趣的嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈；「食」為掌握均衡攝取6大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖飲食原則，預防三高慢性病風險。

國健署提醒，自114年起升級提供30歲以上民眾免費健康檢查，透過健康檢查了解三高數據。

國健署 更年期 風險

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