新冠病例激增近八成！上周5853人就醫 四歲童重症住院

新冠肺炎連續4周上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新冠門急診就診5853人次，較前一周增加78%，為今年最高，但仍遠低去年同期的1萬9334人次，僅約三成。疾管署發言人羅一鈞說，目前預計5、6月達高峰，但還需要持續觀察。

上周新冠併發重症新增33例及4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計203例，其中37例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達91%以上。

防疫醫師林詠青指出，重症包含1名中部4歲女童，雖然沒有特殊疾病病史，但也沒有接種過新冠疫苗。女童在4月起出現咳嗽、有痰、輕微發燒等曾到診所就醫，服用抗生素但症狀沒改善；5月初、入院前4天出現食欲、活動力下降、呼吸費力等，急診就醫發現低血氧、白血球發炎指數上升，為新冠肺炎和急性呼吸窘迫，目前住院治療中。

李佳琳說，全球目前主要流行變異株為XEC及LP.8.1。近四周國內主要流行變異株為XEC及XDV.1（各占40%)，LP.8.1僅占9%。全球新冠病毒陽性率近期持平，惟東地中海、西太平洋及東南亞區近期上升，非洲區呈上下波動，其他地區則呈持平或下降；近期鄰近香港陽性率及定醫就診率持續上升，韓國陽性率略降，日本病例數則持續下降。

另，隨著疫情升溫，新冠疫苗打氣升。上周第一劑接種5731人，為六周以來新高，第2劑接種4070人，更創今年單周最高。截至今年5月4日國內新冠JN.1疫苗已累計接種208.8萬人次，全國接種率為8.7%；65歲以上第1劑及第2劑為18.1%、0.24%。

疾管署呼籲全民踴躍接種新冠JN.1疫苗，新冠疫苗仍有320萬劑供全民接種，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象；另65歲以上長者等三族群建議間隔6個月（180天）接種兩劑、增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

目前新冠進入流行期，預估5、6月達到高點，疾管署呼籲除了施打本季新冠疫苗外，也要養成良好衛生習慣及自我防護措施，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議佩戴口罩，保護自身及他人健康。