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明明吃得很養身 血糖卻狂飆？營養師點名4大地雷食物：全麥、低脂都NG
你是否有嚴格控制飲食，但血糖依舊狂飆的經驗？對此，營養師薛曉晶說明，民眾容易踩到血糖地雷，點出4大食物看似清淡且對身體更好，反而容易是讓血糖飆升的大魔王。
薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，有些人覺得自己已經很少吃甜食，但血糖卻還是忽高忽低，事實上，真正讓血糖失控的，往往不是糖果或蛋糕，而是那些「看起來健康」，卻具有高GI（升糖指數）的食物，像是全麥麵包、低脂優格、米粉和冬粉。
薛曉晶進一步解釋，許多人覺得「全麥」、「低脂」就等於健康，但卻跌入典型的血糖陷阱。她舉例，全麥麵包裡含有大量的精製麵粉，升糖指數比白飯還高；低脂優格為了提升風味，加入的糖甚至比可樂還多；米粉、冬粉雖然看起來清淡，卻因為去除了膳食纖維，消化速度快，反而更容易讓血糖飆升。
薛曉晶指出，根據《Cardiovascular Research》期刊在2021年的研究顯示，長期攝取高GI飲食，會增加罹患糖尿病和心血管疾病的風險，代表這不只是控制血糖的事，更是全身健康的根本，提醒大家千萬別再跌入升糖陷阱。
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