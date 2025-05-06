兩批澳洲豬腳再驗出萊劑 業者指可能這幾個環節所致

繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸，且和先前公布的第一批來自不同進口商。業者推測，澳洲豬肉一般也不會使用瘦肉精，問題很可能發生在屠宰、包裝、運輸等環節。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，國內進口商都會拒絕進口萊豬，至於這批的澳洲萊豬是否也是運輸業者誤裝所致，目前還不清楚，很可能是在屠宰、包裝、運輸等環節被汙染，雖然0.002至0.003ppm的量已經遠低於殘留容許標準，但進口廠商還會和外國廠商索賠。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，台灣人口老化持續，亞洲各國堅持維護各種糧食自給率，食品安全更是各國政府積極防衛的關鍵節點，應以本國人民利益為第一考量，不該一直放寬市場，否則未來國內豬場可能只剩下大企業及大型豬場，5000頭以下將可能全數離牧，估計影響5500場，就業人口5萬人以上，也就是5萬個農業生產相關家庭將減少收入或失業。

張佑誠說，一碗安全小確幸的滷肉飯是人民最簡單的幸福，而裝這碗滷肉飯的碗已經是進口的，加上米有30%到40%也是進口的，如果連最上面的滷肉也要變成進口的，這樣還能叫台灣滷肉飯嗎？如果要維持台灣畜牧業的尊嚴，請讓滷肉飯的豬肉作為守護台灣農業的重要堡壘，守護滷肉飯，堅持國產豬肉自給率。