快訊

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

兩批澳洲豬腳再驗出萊劑 業者指可能這幾個環節所致

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑。示意圖。本報資料照片
繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑。示意圖。本報資料照片

繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm，共有47.25公噸，且和先前公布的第一批來自不同進口商。業者推測，澳洲豬肉一般也不會使用瘦肉精，問題很可能發生在屠宰、包裝、運輸等環節。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，國內進口商都會拒絕進口萊豬，至於這批的澳洲萊豬是否也是運輸業者誤裝所致，目前還不清楚，很可能是在屠宰、包裝、運輸等環節被汙染，雖然0.002至0.003ppm的量已經遠低於殘留容許標準，但進口廠商還會和外國廠商索賠。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，台灣人口老化持續，亞洲各國堅持維護各種糧食自給率，食品安全更是各國政府積極防衛的關鍵節點，應以本國人民利益為第一考量，不該一直放寬市場，否則未來國內豬場可能只剩下大企業及大型豬場，5000頭以下將可能全數離牧，估計影響5500場，就業人口5萬人以上，也就是5萬個農業生產相關家庭將減少收入或失業。

張佑誠說，一碗安全小確幸的滷肉飯是人民最簡單的幸福，而裝這碗滷肉飯的碗已經是進口的，加上米有30%到40%也是進口的，如果連最上面的滷肉也要變成進口的，這樣還能叫台灣滷肉飯嗎？如果要維持台灣畜牧業的尊嚴，請讓滷肉飯的豬肉作為守護台灣農業的重要堡壘，守護滷肉飯，堅持國產豬肉自給率。

滷肉飯 澳洲 瘦肉精 萊豬 豬肉

延伸閱讀

衛福部再度放行萊豬成常態？ 醫：「有一點這種味道」

【重磅快評】不提高查驗不公布流向 誰為美豬美牛試水溫？

又「萊」了！2批澳洲豬腳驗出萊劑 食藥署：風險可接受

澳洲萊劑豬腳引恐慌 北市啟動專案稽查抽驗販售豬肉

相關新聞

百日咳新增3嬰確診 出生8天女嬰三度就醫才驗出

上周新增3例百日咳病例，衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，分別為曾接種含百日咳的五合一疫苗的北部2個月男嬰，發病後接種1劑...

繪畫名家與陶瓷的美麗相遇 鶯歌陶博館開展美術風景

「相遇 台灣陶瓷的美術風景」特展今於新北鶯歌陶瓷博物館開幕，展期至10月6日止。展覽精選1950年代至今共103件陶藝作...

影／提供百億資金補助 彭啓明：循環經濟再創另一座護國神山

環境部長彭啓明、環境部次長施文真、循環台灣基金會董事長黃育徵、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、環境與發展基金會下午出席環境...

腸病毒反常處低點 羅一鈞推測2原因 估下月進入流行期

腸病毒疫情今年疫情反常，時序雖進入夏天，但疫情僅呈現緩升趨勢。疾管署發言人羅一鈞指出，腸病毒門急診就診趨勢遠低於往年，傳...

澳洲冷凍豬腳檢出萊劑 業者發聲明致歉

繼4月29日首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣後，今再新增2批澳洲進口的冷凍豬腳檢出萊劑，含量介於0.002至0.003ppm...

明明吃得很養身 血糖卻狂飆？營養師點名4大地雷食物：全麥、低脂都NG

你是否有嚴格控制飲食，但血糖依舊狂飆的經驗？對此，營養師薛曉晶說明，民眾容易踩到血糖地雷，點出4大食物看似清淡且對身體更好，反而容易是讓血糖飆升的大魔王。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。