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台灣仙履蘭已行銷日本、美國30餘國 5月將驚豔科博館辦特展

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農糧署已成功將台灣優質仙履蘭輸銷至日本、美國、香港、加拿大等三十餘國。圖為摩帝仙履蘭。（圖／農糧署提供）
農糧署已成功將台灣優質仙履蘭輸銷至日本、美國、香港、加拿大等三十餘國。圖為摩帝仙履蘭。（圖／農糧署提供）

為提升台灣仙履蘭產業之國際競爭力，農業部農糧署2025年度特別與台灣仙履蘭協會及國立自然科學博物館攜手合作，於5月9日至11日在科博館熱帶雨林溫室遊客中心舉辦「仙履蘭巡迴展暨授獎花卉特展」。

農糧署表示，仙履蘭學名為Paphiopedilum，又稱拖鞋蘭，其獨特的花朵形態宛如優雅的仕女鞋履，故有仙履蘭的美譽，深受國內外愛花人士青睞。本次特展適逢母親節假期，農糧署誠摯邀請國人闔家蒞臨，一同欣賞臺灣培育仙履蘭的豐碩成果。

農糧署表示，仙履蘭原生地域廣泛，品系豐富多樣，花型、花色變化萬千，且花期持久，極具觀賞價值。不僅可作為精緻盆花或組合盆栽，亦能以切花形式應用於插花藝術及胸花設計，為生活空間增添自然美感。值得一提的是，在2025年台灣國際蘭展中，由我國蘭農陳政穎先生以其精心培育的仙履蘭「愛德華王子」勇奪全場總冠軍，該品種由仙履蘭之王「洛斯」與仙履蘭之后「山多里」雜交育成，歷經五年悉心照料，驚豔全場獲得來自全球17國、200位專業評審的高度肯定，充分展現臺灣蘭花育種的領先地位。

農糧署強調，為善盡國際責任，兼顧野生動植物保育與生物資源永續利用，我國遵循「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES，華盛頓公約）」之規範，禁止野生拖鞋蘭的國際貿易。為此，農業部於1999年即訂定「人工培植拖鞋蘭證明文件申請須知」，積極開拓我國人工培植仙履蘭種苗的國際市場通路。迄今，經農糧署輔導登記有案之人工培植場已達19家，登記種苗數量逾兩百萬株，每年出口申請案約三百餘件，成功將臺灣優質仙履蘭輸銷至日本、美國、香港、加拿大等三十餘國。未來，農糧署將持續輔導臺灣仙履蘭協會，擴大產業規模，積極拓展國際市場，使仙履蘭成為我國農業另一具潛力的新興力量。

農糧署期盼透過本次仙履蘭特展，不僅讓國人近距離欣賞台灣精湛的蘭花培育技術，更能藉此推動台灣優質仙履蘭走向國際，提升我國農業在全球市場的競爭力。

為推廣台灣仙履蘭產業，農業部農糧署與台灣仙履蘭協會及國立自然科學博物館於5月9日至11日在科博館熱帶雨林溫室遊客中心舉辦「仙履蘭巡迴展暨授獎花卉特展」。圖為內餅仙履蘭。（圖／農糧署提供）
為推廣台灣仙履蘭產業，農業部農糧署與台灣仙履蘭協會及國立自然科學博物館於5月9日至11日在科博館熱帶雨林溫室遊客中心舉辦「仙履蘭巡迴展暨授獎花卉特展」。圖為內餅仙履蘭。（圖／農糧署提供）
今年國際蘭展，由我國蘭農培育的仙履蘭「愛德華王子」勇奪全場總冠軍，該品種由仙履蘭之王「洛斯」與仙履蘭之后「山多里」雜交育成。（圖／農糧署提供）
今年國際蘭展，由我國蘭農培育的仙履蘭「愛德華王子」勇奪全場總冠軍，該品種由仙履蘭之王「洛斯」與仙履蘭之后「山多里」雜交育成。（圖／農糧署提供）

日本 華盛頓 農業

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