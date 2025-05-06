當代音樂Taiwan Team 捌號會所率領前進國際

台灣音樂作品一卡皮箱全球跑透透！由捌號會所策畫執行的「國際現場計畫」獲國藝會表演藝術國際發展專案補助，是首度集結台灣的音樂製作參與國際展會的行動，今年度將全球跑透透，首發將於5月12日起參加全球規模最大的古典音樂市集—位於德國柏林的Classical Next，接下來也將前往韓國、法國等地，將台灣音樂作品拓展國際舞台。

捌號會所自2019年起，以同樣由國藝會支持的「航道計畫」為基礎，建立跨國製作與演出網絡，成功串聯韓國、德國、奧地利、法國、美國等11個國家的藝術節與製作人脈。6年累積下來，捌號會所已推動超過70名音樂創作者與藝術家參與海外演出與共製，如今「國際現場計畫」將更進一步走出國門，在展會現場展示來自台灣的優秀作品。

捌號會所藝術總監林芳宜表示，這是效法前輩們一卡皮箱全期跑商展的精神，「產地直送」台灣多元的音樂文化。她也指出，相對於台灣的流行音樂、世界音樂、舞蹈、戲劇都有由政府部門和場館支持的穩定輸出管道，藝術音樂、傳統音樂和以音樂為創作核心的跨界製作雖然成績斐然，卻因無公資源支持下難以承擔參展的成本，所幸現在終在國藝會贊助下踏出第一步。

今年參展的作品橫跨多元音樂領域，包括由京劇演員與現場音樂共創的《夢廻春閨》、舞蹈與即興演奏對話的《連篇歌曲》，以及描繪台灣歷史聲音記憶的聲音劇場《20伍零》和打擊樂DJ電聲的《HEMI DEMI SEMI》（自由擊）、探索島嶼文化與虛構地誌的《漂浮小鎮嘉德阿威亞的一天》（NanaFormosa）、長笛演奏與京劇結合的《青白一念》（華劇場）等製作，團隊包括致力於電聲、影像和打擊樂的草本藥師、絲竹三重奏CUBE BAND，身兼國際作曲比賽與徵件常勝軍的青年作曲家高愷怡，都是已在國內場館正式演出、擁有高度觀眾口碑的製作與團體。

林芳宜笑說，這是音樂的TAIWAN TEAM，將在國際展會中，展示台灣當代音樂豐沛且多元的創作面貌。

擔任總策畫的林芳宜，在疫情前每年都受邀前往觀賞藝術市集與國際展會，累積十多年的觀察經驗，這次作為參展者，除了與捌號會所的夥伴們，精心為參展團隊準備與製作行銷資料外，更邀請來兩名國際顧問，為台灣作品進行健檢、媒合評估和建議，力求更精準鎖定推展目標。

「國際現場計畫」不僅是一次行銷活動，更是一場關於「如何讓台灣藝術發聲於世界」的長期耕耘，透過有策略的展會參與和專業團隊的協力，期待讓更多具深度與當代表達的台灣聲音，在全球藝術市場上被真正聽見、理解與邀演。