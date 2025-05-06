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台鐵漲價增花東負擔 卓揆允東部優惠票價、加開南迴班次

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與交通部長陳世凱（右）上午一起出席立法院會施政總質詢，回應並說明交通建設等相關問題。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與交通部長陳世凱（右）上午一起出席立法院會施政總質詢，回應並說明交通建設等相關問題。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委黃建賓今日質詢，表示東部交通建設長年落後西部，如今票價調漲恐又加重花東居民負擔，要求中央必須在調漲前推出花東優惠票價，並研議加開南迴早晚班次。行政院長卓榮泰允諾會在調漲前確定優惠方案，交通部長陳世凱也承諾會研議調整南迴班次。

黃建賓指出，根據媒體揭露，交通部目前規劃的花東專屬優惠方案只有會員點數加倍，等於只有2%折扣金，若用台北到台東來回自強號票價計算，只能折扣約19元，跟來回票價調漲306元相比，根本是杯水車薪，另對於許多不會使用智慧型手機的年長者而言，會員制優惠更恐怕看得到吃不到。

黃建賓強調，他不斷爭取花東專屬優惠票價跟折扣，就是因為東部的交通選擇及安全性，都比西部更為不足，結果票價卻漲得跟西部一樣貴，「要東部人怎麼接受？」他已多次要求中央研議花東基金專款專用補貼，除獲得國發會主委及交通部長認同，連民進黨立委也呼應此方向，但交通部卻沒有任何具體作為。

黃建賓提出兩點要求，第一，交通部必須要在台鐵新票價上路前，規劃好花東優惠票價方案，並研議直接補貼或折扣方式，而不是只有會員制點數優惠。第二，交通部必須立刻與國發會開會研商花東基金補貼事宜，並進行提案申請，作為穩定財源。

陳世凱回應：花東會員制點數加倍，有可能是4倍、5倍，會對花東多一些優惠，平日優惠也會更多。卓榮泰表示，如果真只有2%優惠票價，「不要說委員，我也覺得難以接受」，並保證交通部一定會在調價前確定花東優惠方案且開始適用。

黃建賓要求交通部，必須增加台東往返高雄的清晨與深夜班次，讓民眾無論到高雄就醫、讀書、工作，都能當日來回，減少交通時間及衍生住宿成本，照顧台東人行的正義。對此，陳世凱承諾，這個部份的需求確實存在，會研議來調整班次，南迴軌道建設也一樣會往持續前推進。

交通部長 卓榮泰 台鐵 票價 陳世凱

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