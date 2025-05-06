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運動表現下滑膝蓋痛 自體脂肪幹細胞助免換人工關節

中央社／ 台北6日電

35歲的阿傑從學生時代開始迷戀運動，去年開始積極備戰雙北市壯運三鐵項目，近來卻運動表現下降還會膝蓋疼痛，竟是已罹患退化性關節炎，幸有自體脂肪幹細胞助他免換人工關節。

阿傑（化名）對運動十分狂熱，從學生時代就喜歡各式運動，馬拉松、游泳、自行車、登山、衝浪等運動是他休假日常，只是近來運動表現卻明顯下降，原本逼近「PRO等級」，卻表現得像新手，膝蓋更常有酸痛的感覺，雖然還不到無法忍受，卻有明顯影響。

阿傑到醫院檢查，發現竟已罹患了退化性關節炎，膝關節軟骨已有磨損，醫師囑咐他要減少運動，強度和頻率都要降低，以免年紀輕輕就要換人工膝關節。

衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，約6.5個人當中就有1人飽受膝關節疼痛之苦。振興醫院骨科部主治醫師黃祥霖透過新聞稿指出，其中也包括了許多年輕人因為運動不當，造成膝蓋損傷，又沒有即時接受正規治療，導致關節退化有年輕化的趨勢。

關節疼痛治療方式，黃祥霖說明，一般最常聽到的，不外乎透過玻尿酸或PRP（高濃度血小板血漿）注射以減緩關節不適的狀況，但這二種治療都並沒有辦法從根本解決問題。如今科技進步，人工關節介面耐用程度超過20年已不是問題，於老年人、嚴重持續疼痛的退化性關節炎是一種快速有效的方式。

黃祥霖指出，但對年輕人，或初、中期的關節炎，卻不一定是最好選擇，因為人工關節的使用年限仍有其限度，之後的人工關節重置更是一項辛苦且對周邊軟組織破壞更多的手術。

除膝關節置換，國內也已開放「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」，黃祥霖說明，透過取拇指大小的皮下脂肪，再經由特殊的技術，分離出脂肪幹細胞加以培養，之後再以關節注射方式治療，透過其自我更新、再生修復以及免疫調節的能力，讓受關節炎所苦的民眾重拾「膝」望。

膝關節 運動 關節炎

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