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【重磅快評】不提高查驗不公布流向 誰為美豬美牛試水溫？

聯合報／ 主筆室
食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日自澳洲進口的22.99公噸「豬其他可食部位」檢出0.001PPM萊克多巴胺，為開放後首批進口含萊劑豬肉進入巿場。圖為示意圖。記者林俊良／攝影
食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日自澳洲進口的22.99公噸「豬其他可食部位」檢出0.001PPM萊克多巴胺，為開放後首批進口含萊劑豬肉進入巿場。圖為示意圖。記者林俊良／攝影

日前澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺，為我國進口豬肉首度檢出。儘管數值符合規定，但檢出時機敏感，業者公開致歉並宣布將整批銷毀，危機處理尚稱合理，但食藥署卻稱尊重業者的致歉行為，不會提高邊境查驗抽批比例，也不會公布流向，「合格的同學」如果一直盯著，大家會更恐慌。殊不知，食藥署這種邏輯才是讓消費者更恐慌的原因。 

台美關稅首輪談判後，接著就有一批澳洲進口豬腳被檢出萊克多巴胺，為我國開放萊豬進口4年多來首度驗出，雖含量未超標，卻引發民眾不安；這個時間點也引來在野陣營高度關注，認為美方在意的非關稅貿易障礙就是要處理的就是牛絞肉、高齡牛隻、豬肉等原產地標示，政府應對過程異於尋常，加深為美牛美豬毋須產地標示試水溫的解讀。

耐人尋味的是官商對此事件反應竟然大異其趣。進口澳洲萊豬的品田國際農畜股份公司發聲明，強調這批澳豬腳萊劑雖在合格範圍，但對社會大眾造成疑慮與不安深感自責，會自行多方送驗掌握確實實據，再與廠商討論賠償與銷毀事宜；業者也強調，採購時已明確要求供應廠提供零檢出萊劑產品，在尚未釐清責任歸屬前，不會對該批貨品進行販售、分裝或銷毀等處置行為。

換句話說，這批肉品數值雖合格，但業者珍惜商譽，不僅不會販售，還要全部銷毀，而且會嚴格要求供貨廠商供應廠提供零檢出萊劑的產品。業者明快處置，對於安定消者的信心確有很大效用，因為消費者擔心的正是肉品流向不明、資訊不透明的結構性問題。 

但怪的反而是食藥署，署長姜至剛一再強調這是一個合格標準的產品，但尊重業者致歉行為。還說政府管制政策以食安優先為前提，經科學分析、膳食風險評估、參考國際作法訂出容許值，這批澳洲豬已經過複驗，在殘留容許值之內而放行。被問及此次澳洲豬檢出萊劑，是否加強邊境抽批或公布流向時，姜強調要緊盯的是不合格的業者，政府須依法行政，未違規業者卻被公布有點怪怪的。

業者在商言商，算盤總是打得比官員精，如果肉品沒問題，食藥署都放行了，豈會同意銷毀？如果萊劑容許值以下沒問題，為何又要嚴格要求供貨商供應「零」檢出萊劑產品？這就是尊重消費者的知情權與選擇權。

民眾擔心吃到瘦肉精，業者自行宣布銷毀肉品， 食藥署卻還說不公布流向，「如果合格也要公布，那就公布不完了！且合格的同學你為什麼一直盯著他？」，食藥署要不要先問問業者的意見呢？    

食藥署過去是逐批抽驗進口肉品，2023年以後採最低標準百分之二至十抽驗，邊境報驗豬肉及豬雜抽驗2萬5466批，好不容易抽驗到一批有萊劑，官員還不想公布，要說還有多少漏網之魚？恐怕連官員都不知道。

民眾擔心的是，食藥署對於漏網之魚無能為力，「不小心」查到了，又說數值在合法範圍了不公布，這樣的邊境查驗有還意義嗎，每天花那麼多人力物力搞豬肉儀表板，是不是浪費大家的生命？

食藥署說要緊盯不合格的業者，但沒有提高抽驗比例，又要如何緊盯不合格的業者呢？如今連類似「加強抽驗」安撫民心的話都懶得說了，不如向百姓明說，美帝當前，食安查驗只是一場賭運氣的遊戲，民眾還是自求多福吧？

消費者 澳洲 萊克多巴胺 豬肉 食藥署

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