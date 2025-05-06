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影／噁！湯裡有小強漂浮…高雄百貨美食街韓式料理店挨罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
消費者到高雄夢時代百貨美食街韓式料理用餐，發現湯品裡漂浮一隻小強。圖／取自Threads
消費者到高雄夢時代百貨美食街韓式料理用餐，發現湯品裡漂浮一隻小強。圖／取自Threads

高雄消費者上網爆料，夢時代百貨美食街某韓式料理湯碗漂浮一隻小蟑螂，讓她瞬間反胃直呼超噁，沒想到向店家反映竟是重盛一碗湯給她，重點還是同一鍋湯，覺得店家應對很敷衍。衛生局今稽查，業者坦承影片屬實，將依法開罰。

消費者在社群平台發文表示，昨天跟朋友到夢時代百貨美食街某韓式料理吃晚餐，點了韓國拌飯附湯品，拍完照後正要開始吃，往碗裡一看，驚見一隻小蟑螂在湯品上漂浮，「超噁，直接整個反胃」。

沒想到立刻跟店員反應，結果換來一碗重新盛的湯，讓她傻眼反問難道店家處理食安問題SOP是「重盛一碗」就能解決湯裡有蟑螂這種噁心事？這碗新盛來的湯跟蟑螂湯用的是同一鍋湯，她實在無法安心喝下去，好歹也是百貨公司，應該要有更妥善應對方式。

衛生局今獲報，立即派稽查人員到夢時代美食街查察，經查，現場未見蟑螂蹤跡，業者坦承影片內容屬實，表示昨天接獲顧客反映之後，已請消毒公司執行清消。衛生局將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有投保產品責任險及委託合格病媒防治業者定期施作，針對作業場所無洗手掛圖、病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局今派員到夢時代百貨美食街稽查。圖／衛生局提供
衛生局今派員到夢時代百貨美食街稽查。圖／衛生局提供
衛生局今派員到夢時代百貨美食街稽查。圖／衛生局提供
衛生局今派員到夢時代百貨美食街稽查。圖／衛生局提供
消費者到高雄夢時代百貨美食街韓式料理用餐，發現湯品裡漂浮一隻小強。圖／取自Threads
消費者到高雄夢時代百貨美食街韓式料理用餐，發現湯品裡漂浮一隻小強。圖／取自Threads

消費者 蟑螂 衛生局 食品安全

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