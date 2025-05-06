高屏外海「回波」隨風飄 鄭明典：非雨滴、多是「軍事活動」

台灣西南部約高雄、屏東外的海域位置，上午出現小範圍「回波」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，回波是真的，但不是來自雨滴，非氣象回波。

鄭明典表示，該處持續有小區塊強回波出現，回波明顯穩定地隨風飄。這種回波在降雨雷達中看不到，因為降雨雷達有比較先進的濾波設定，因此很容易判斷，這些是非氣象回波。最近有不少網友注意到類似現象，過去的經驗，這類回波很多是軍事活動。

根據中央氣象署解釋，雷達發射的電磁波經由大氣中的降水粒子（雨、雪、冰雹等）反射回來的訊號， 稱為雷達回波。根據雷達接收到降水粒子所反射回來的訊號強度，再利用不同顏色顯示，即可製成雷達回波圖。回波的強度與降水粒子的大小、形狀、狀態以及單位體積內粒子的數量有關，一般而言，反射回來的訊號愈強，降水的強度就愈強，因此可藉由雷達回波圖研判天氣系統的降水強度及分布狀況。