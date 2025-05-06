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首創培育氣候與健康管理師 新光醫院獲醫療永續獎首獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院全台首創「氣候與健康管理師」，培育具永續視野的醫療人才，並推動護理師加薪及育嬰補助等政策，今天獲頒首屆遠見ESG醫療永續獎「人才發展組首獎」，院長侯勝茂（左）及副院長洪子仁出席頒獎。圖／新光醫院提供
新光醫院全台首創「氣候與健康管理師」，培育具永續視野的醫療人才，並推動護理師加薪及育嬰補助等政策，今天獲頒首屆遠見ESG醫療永續獎「人才發展組首獎」，院長侯勝茂（左）及副院長洪子仁出席頒獎。圖／新光醫院提供

新光醫院全台首創「氣候與健康管理師」，培育具永續視野的醫療人才，並推動護理師加薪及育嬰補助等政策，今天獲頒首屆遠見ESG醫療永續獎「人才發展組首獎」，院長侯勝茂表示，醫療核心是對人的關懷，「唯有讓員工感到幸福與被支持，才能打造真正溫暖的醫療環境。」該院除積極培育永續人才，也推動家庭友善政策，讓員工安心兼顧事業與家庭。

前述獎項全台共36家醫院、83件方案角逐，最終選定18家醫院、26件方案獲獎。侯勝茂表示，院方從育嬰補助至心理健康支持服務等，提供員工多項福利措施，致力打造友善職場，員工是醫院最寶貴的資產，唯有讓員工安心、安身，他們才能安心、用心照顧至新光醫院就醫的每一位病患。

新光醫院副院長洪子仁表示，該院今年5月1日起，再調升全院輪值三班護理人員薪資6.5%，新進輪值三班護理人員薪資從每月4萬7870元，提升至每月5萬1000元，預計年增支出3900萬元，新進護理人到職第一個月提供簽約獎金7萬元，加上留任獎金、單位績效獎金，白班護理人員平均薪資可達6萬3300元，且院方另提供四年免費住宿等福利措施，強化護理人員留任誘因。

近期急診壅塞，各醫院急重症醫療面臨壓力。洪子仁表示，此現象凸顯護理人力不足，造成病房關床、急診待床時間延長。新光醫院2023年11月至今年5月調薪幅度超過20%，期望透過提升待遇與福利，吸引更多醫護加入，也呼籲政府應提高健保總額成長率至6%以上，保障點值0.95以上，穩定財務韌性，讓醫療機構能加碼回饋醫護人員。

另，新光醫院導入人工智慧（AI）技術，優化就醫流程、減輕醫護負擔，並與30家供應商與合作夥伴簽署ESG綠色採購合作備忘錄，承諾優先選用環保、節能、低碳產品，共建永續醫療供應鏈。院方表示，面對全球永續浪潮，未來將持續深化在人才培育、醫療創新、環保節能與社會關懷，為醫療產業與社會注入長遠正向改變。

永續 洪子仁 薪資

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