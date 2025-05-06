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別掉以輕心！專家示警新冠沒有離開 再次感染死亡率增加4.5倍

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院厚生基金會今舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，邀請行政部門、專家學者代表，檢視檢討現行制度。記者李青縈／攝影
立法院厚生基金會今舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，邀請行政部門、專家學者代表，檢視檢討現行制度。記者李青縈／攝影

今年起新冠疫情在低點波動，但年初經歷三年來最嚴峻流感疫情，侵襲性肺炎鏈球菌也寫下歷年新高，大家對呼吸道感染疾病仍不能掉以輕心。疾管署長莊人祥指出，新冠疫情沒有明顯季節性，主要受到病毒株轉換，近期出現緩升現象。台灣感染管制學會理事長王復德示警，感染過新冠後， 再次感染死亡率增加約4.5倍。

新冠肺炎雖不再是第五類法定傳染病，但是新冠帶來得的免疫負債尚未明顯趨緩，各類呼吸道傳染病仍影響國人健康，更一度造成醫院急重症照護量能負載過重。立法院厚生基金會今天舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，邀請行政部門、專家學者代表，檢視檢討現行制度。

健保署副署長陳亮瑜分析2019年至2024年類流感健保醫療利用情形，不論就醫或門診人次跟費用，2019年後逐步下降，2021、2022年呈現低點，之後漸漸上升，呈現U型區線。2024年流感相關醫療點數約29.6億點，已接近疫情前水準；避免呼吸道讓輕症病人，因春節期間診所休診，到急診就醫、排擠量能，預計明年西醫基層部門專款編列1.2億元，並爭取納入常規預算。

王復德說，65歲以下再次新冠確診，將增加4.49倍全因死亡風險，意即各種原因死亡風險增加，並且未來12個月內，因為其他病原體感染風險也增加。我國戰後嬰兒潮世代約500萬人，占總人口數22%，現已進入60歲階段（約指1946年至1964出生者），呼籲政府放寬新冠高風險族群年齡，從65歲下修至50歲，讓更多高風險民眾能及時獲得保護，避免遺憾發生。

「新冠並沒有離開。」，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說，目前還有10%超額死亡，呼籲加強基層防疫量能，提早便是優下介入高風險對象，加強主動召回和整合式疫苗服務。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴呼籲，加強基層攔截患者，不只要提高檢驗費用，並且透過綜合式快篩整合流感、新冠、RSV等篩檢，也避免患者不適。台灣急診醫學會感染防治委員會主任委員賴昭智則呼籲，健保署應放寬PCR給付。

健保署 新冠肺炎 死亡率 疫情 風險

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