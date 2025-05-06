紀錄18世紀的台灣！乾隆台灣地圖指定為重要古物 抹香鯨、龍涎香已入圖

文化部近日公告，國立故宮博物院藏《重修臺郡各建築圖說》一冊79件，及《乾隆臺灣地圖》1件，共計2案80件指定為重要古物。故宮表示，今年故宮百年院慶系列特展，北部院區6月21日至9月7日將推出「宮樂響起︰文獻中的宮廷音樂」特展，規劃展出《重修臺郡各建築圖說》部分彩繪圖；而《乾隆臺灣地圖》預計於未來相關主題展覽中展出，以圖文為史細說18世紀台灣的故事。

故宮表示，典藏《重修臺郡各建築圖說》為清代紙本彩繪圖文冊，共計79幅，包含39幅彩圖與40幅圖說，多採「一圖一說」形式對照呈現。

本冊由清乾隆年間台灣府知府蔣元樞編繪，故宮表示，記錄其1775年至1778年任內，在台灣興建寺廟、府署、軍事、教育、民生等各項建設成果。

故宮表示，透過這批珍貴的圖文資料，現已不存的中管衙署、台灣佐屬公館、鹿耳門公館、臺邑望樓、彰化縣望樓等歷史建築重現紙上，而天后宮、城隍廟、台灣府學等現存建築呈現當年原貌，展現18世紀中後期以台灣府城為主豐富的人文地景。

《乾隆臺灣地圖》為傳統手繪青綠山水畫風格，地理方位採上東下西，左北右南，描述範圍東以山為界，西臨海，北至花屽嶼，南至碼磯頭，呈現台灣本島自然及人文景觀，同時涵蓋澎湖群島在內的台灣西岸近海島嶼、沙洲、礁石等。

圖中除了以實景式符號，繪註中央山脈以西的地貌景觀，最引人注目的是山脈以東、地圖上方空白處，依序書寫多處原住民聚落名稱，說明繪者雖未具體繪出地景，但對於「山之後」的部落分布已有相當認識。