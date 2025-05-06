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咀嚼能力差、易染牙周病 醫：長者牙口問題恐加劇失智

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院贋復假牙科主治醫師楊博雅說，長輩咀嚼不好會減少大腦刺激，感染、發炎是失智症危險因子，高齡長者容易有牙周病，口腔中的細菌毒素不慎進入腦部，恐間接影響腦部認知功能。圖／取自新光醫院臉書
新光醫院贋復假牙科主治醫師楊博雅說，長輩咀嚼不好會減少大腦刺激，感染、發炎是失智症危險因子，高齡長者容易有牙周病，口腔中的細菌毒素不慎進入腦部，恐間接影響腦部認知功能。圖／取自新光醫院臉書

高齡長輩牙口不好，恐加劇失智症發生機率。新光醫院贋復假牙科主治醫師楊博雅說，長輩咀嚼不好會減少大腦刺激，感染、發炎是失智症危險因子，高齡長者容易有牙周病，口腔中的細菌毒素不慎進入腦部，恐間接影響腦部認知功能，建議子女可協助長者落實口腔清潔，肌力衰弱的長輩則建議使用電動牙刷輔助。

楊博雅在新光醫院網路節目「子曰論健康」提到，失智症是治療花費最高的高齡疾病，許多學者開始研究如何延緩失智、認知障礙發生，失智症高危險因子除高血壓、高血脂、高血糖及營養不良外，也包括感染症，而高齡長者經常罹患的牙周病，本身就是一種細菌感染，細菌隨血液進入腦部，恐進一步影響大腦功能。

楊博雅指出，有學者利用研究發現，人類吃東西、咀嚼時，口腔周圍神經會反饋至大腦，因此咀嚼也是一種大腦訓練，且經動物實驗發現，是否利用牙齒咀嚼、吃東西，與小鼠認知發展程度有關，長輩牙口不好，較少吃需要咀嚼的東西，也可能導致失智症發生機會增加。日本牙科界有「80-20」說法，意思是用有20顆牙齒的長輩，可以正常吃下約80%食物，建議長輩盡量保持20顆健全牙齒。

隨年齡增加、肌力流失，長輩手部動作會愈來愈不靈巧，即使認真刷牙，也可能愈刷愈不乾淨。楊博雅建議，子女若發現長輩在刷牙過程中遇到困難，可提供輔助工具，近年有許多重量輕巧的電動牙刷，可協助長者省力卻達到清潔效果。另，健保給付65歲以上長輩，每3個月可至牙醫診所塗氟，避免蛀牙，糖尿病、失智症等符合資格長輩，3個月可至診所洗牙，建議民眾善於利用。

另外，過度用藥是影響咀嚼吞嚥另一原因。楊博雅表示，台灣健保資源可近性高，長輩看病、拿藥容易，但隨人體代謝減緩，對藥物反應與年輕時不同，許多藥物會影響長者唾液分泌、口腔周圍小肌肉運動等，若重複用藥、用藥過度，咀嚼及吞嚥功能會陷入困難，這是未來必須注意的議題。

失智症 牙周病 牙齒 長輩

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