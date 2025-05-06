50歲男氣喘命危接葉克膜搶救 醫揭「電視劇」用藥迷思

時序進入5月，梅雨季節到來，正值天氣轉變、沙塵暴等因素，又到氣喘容易發作的季節。一名50歲男性有氣喘病史，換季或氣候改變就容易發作，平時使用緩解型吸入劑，不舒服就吸一口，但某天卻緊急送醫，因呼吸困難插管使用呼吸器進入加護病房，診斷為嚴重氣喘，最後甚至命危使用葉克膜搶救。醫師表示，控制氣喘關鍵是控制發炎，並非學「電視劇」，吸一口就會好。

氣喘是呼吸道慢性發炎疾病，臨床症狀為反覆咳嗽，嚴重時會感覺胸悶、呼吸困難，甚至吸不到空氣。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副秘書長劉景隆說，嚴重氣喘盛行率約占整體氣喘5%，推估國內嚴重氣喘患者約近10萬人，這群患者控制困難、惡化與住院機率高。

劉景隆指出，該名男子有氣喘病史，也曾反覆到醫院就醫，但未好好控制，平時就到藥局購買緩解型的吸入劑使用，男子住院後，家人從家中、車上共找出5支吸入劑，但病情仍控制不佳，最後發生嚴重氣喘危急生命，所幸，經搶救救回一命，後續再以生物制劑控制病情。

劉景隆說，許多氣喘患者喜歡自行購買緩解型吸入劑使用，但這樣相當危險，門診中，另有一名35歲上班族女性，從小有氣喘病史，只要換季或氣候改變就發作，同樣經常使用緩解型吸入劑，一年使用超過3支，但某個深夜，她突然喘到吸不到空氣，緊急至急診就醫。

每年5月6日是世界氣喘日，今年主題是「讓氣喘吸入治療更普及」，衛福部健保署、國健署及台灣胸腔暨重症加護醫學會，今公布全國10家醫院氣喘病人治療與控制普查報告，針對在醫院接受治療的氣喘患者共600名，其中大部分為中重症患者，結果顯示，合併使用緩解型吸入劑的病人在口服類固醇、急診及住院的使用與發生率，明顯高於接受抗發炎治療的病人；使用緩解型吸入劑的病人，同時口服類固醇使用率也高出接受抗發炎治療病人近3倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民說，短效緩解型吸入劑的治療應是用於急救，以暫時擴張支氣管，但真正控制氣喘須以抗發炎為核心，從源頭控制，降低急診與住院等醫療負擔。此調查結果也與2025年全球氣喘倡議組織（GINA）最新治療指引相同，抗發炎治療才是控制氣喘的根本之道。

陳育民說，氣喘需透過強化病人用藥依從性與精準治療，才能有效延緩病情惡化、改善肺功能，並防止中度患者進展為重症。因此，以抗發炎為核心治療策略，減少對短效緩解藥的依賴，不僅能穩定病情，更能降低碳排放。病人應落實規律回診與正確用藥，讓氣喘不再反覆發作。

劉景隆說，根據國際嚴重氣喘登錄計畫（ISAR）統計，台灣嚴重型氣喘病人每年平均急性發作次數高達1.41次，有21.86%病人長期依賴口服類固醇，皆高於亞洲其他國家，但生物製劑使用率為34.11%，低於全球平均的48.76%。依國際指引建議，嚴重型氣喘治療應考慮生物製劑，可針對發炎因子精準控制，原因是傳統口服類固醇若長期使用，則可能有骨質疏鬆、胃潰瘍甚至感染病菌的健康風險，應評估降低使用。

健保署副署長龐一鳴說，民國90年起，透過「全民健康保險氣喘醫療給付改善（P4P）方案」的論質計酬機制，提供以病人為中心的連續性照護，113年已有745家院所參與，照護14.6萬人，把病人照顧更好，降低反覆用藥。近3年氣喘再入院率持續下降至約2.2%，未來將持續精進，確保氣喘病人獲得完整照護，提升照護能力及生活品質。

龐一鳴指出，目前治療氣喘已有生物制劑問世，往後生物相似性藥品會愈來愈多，治療選擇也會愈來愈多，但使用生物制劑、免抑制劑是高深的學問，患者須尋求專科醫師進行診斷及處方。他說，自己也有過敏體質，季節交替、沙塵暴等季節常有咳嗽等症狀，提醒氣喘病史患者於氣候轉變、空汙時應戴口罩，避免病情惡化。

此外，國健署長期推動氣喘識能教育，透過「咻、閉、久、哇」四字口訣協助民眾辨識氣喘徵兆，分別代表，咳嗽咻咻叫、胸口閉緊感、久咳不癒、反覆出現感冒症狀。國健署指出，將持續推廣自我篩檢與正確用藥觀念，協助病人早期發現與治療氣喘。