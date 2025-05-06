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影／年輕人不知梨山在哪？梨山賓館推出大學生住宿專案
很多年輕人不知梨山在哪？梨山賓館即日起到5月31日推出大學生住宿專案，也拍短影音暖宣傳，想讓年輕人重新認識這個被遺忘的秘境─梨山。
梨山賓館最近拍短影音，吸引很多人關注，影片中介紹，梨山是對老年人很熟悉的地名，年輕時曾在這裡參加過中橫健走，也是他們當年旅遊聖地，但經過九二一大地震和七二水災後，一切都變了，梨山直接消失在年輕人的記憶中。
梨山賓館小編說，許多人都不清楚梨山在哪個縣市，梨山其實就在台中市，台灣山路的中心，曾經到過的人，第一眼會把梨山賓館認成一座廟，小編也曾是認錯的那一位，所以這次推出大學生住住宿專案，想讓年輕人重新認識這個地方，重新認識這個被遺忘的秘境─梨山。
專案中介紹，梨山賓館有點遠又難到，但參加大學生住宿專案很值得，可穿古裝拍出穿越大片，也能在雲端上高歌，唱光壓力，也可許願祝福自己，在全台海拔最高的媽祖廟和教堂，願望更接近天聽！
大學生住宿專案中，平日雙人房一晚3500，含早晚餐，免費 KTV歡唱3小時，每日限量，免費古裝體驗2小時，許願還有機會拿「夢想啟動基金」，業者說明此基金是在住佰後在粉專留言，內容被選上後可獲獎金；即日起到5月31日，憑大學以上學生證就能入住。
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