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花蓮縣府推出端午返鄉專車 7日開放實名制訂票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出台鐵端午節返鄉專車，明天中午12時開放線上訂票，符合資格者且採實名制限本人搭乘。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出台鐵端午節返鄉專車，明天中午12時開放線上訂票，符合資格者且採實名制限本人搭乘。圖／花蓮縣政府提供

本月底有端午節三天連假，花蓮縣政府照往例推出台鐵返鄉專車，時間為連假前一天晚上從台北出發直達花蓮，及收假日下午從花蓮返回台北各一個班次，明（7日）中午12時開放線上訂票，符合資格者且採實名制限本人搭乘。

縣府表示，端午返鄉專車班次為5月29日晚上7時32分，從台北站發車直達花蓮；6月1日下午2時20分從花蓮站發車直達台北，讓民眾避免蘇花公路交通不穩定與不便困境，有一條安全溫馨的返鄉之路。

縣府指出，凡具縣民資格，包括設籍花蓮或身分證為「U」開頭，或非縣民但在花蓮工作者，及其配偶、直系血親、直系血親配偶等，7日中午12時至下午4時，可在縣府官網「114年端午節返鄉專車訂票」訂票，相關專車資訊也公告在網站上，費用款項為行政作業費，每張收費200元，購票後不退費。

縣府說明，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定，在乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件，若是親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件等，供縣府人員核驗。

縣長徐榛蔚表示，返鄉專車不適用台鐵不及乘車的規定，民眾若未能及時搭上專車，需另行重新購票，搭乘台鐵其他班次列車返鄉。

台鐵 實名制 端午節 花蓮縣政府

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