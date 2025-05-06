台籍漁船季節性禁漁區捕鯊 綠色和平：非混獲意外

綠色和平今天在漁業署前舉行記者會，揭露台籍遠洋漁船去年8月於北太平洋公海禁漁區捕鯊的多起事件，且證實非混貨意外，但事發至今已逾半年，卻未見漁業署有任何裁罰紀錄，暴露漁業署對遠洋漁船作業狀況的掌握度顯有不足。

綠色和平海洋專案主任黃馨儀說，去年8月，綠色和平船艦「彩虹勇士號」於北太平洋公海進行生態紀錄時，目擊4艘台籍延繩釣漁船在季節性禁漁區捕鯊，明顯違反漁船作業相關規定，即禁止漁船於每年6月1日至10月31日，在北緯35度以北、東經165度至175度間海域捕撈鯊魚。

根據綠色和平在海上超過10小時的記錄，觀察到至少39隻鯊魚被這些漁船捕撈，其中還有瀕危的馬加鯊。而對比上述漁船的卸貨記錄，確認其主要漁獲為鯊魚，證實違規捕撈為有計畫的目標性行為，非混獲意外。

黃馨儀表示，漁業署早在2017年就成立24小時漁業監控中心，表示會全天候監控遠洋漁船動態，防範海鮮非法漁撈（IUU）漁撈活動，近期台灣政府更在APEC海洋部長會議中對外宣傳，24小時監控中心是落實責任漁業的重要措施之一。但盤點漁業署2017年至2025年間「遠洋漁業條例」違規輔導名單後，卻發現季節性禁止捕鯊有關的裁罰事件為0。

黃馨儀說，台籍遠洋漁船日前才因涉嫌非法獵捕二級保育類海豚，遭加拿大官方跨國通報，現又傳出在台灣畫設的禁漁區內捕鯊，若政府選擇不追究或輕忽處置，等同默許非法漁獲流入市場，是極其不負責任且有損出口市場商譽的作法，呼籲行政院應負起最終責任，尤其現在是台美關稅談判、川普要加強審查進口IUU狀況的關鍵時機，應該立即建立杜絕非法漁撈的整體制度，才能讓台灣藉此重建國際聲譽。

記者會最後，漁業署遠洋漁業組組長吳明峰代表接受陳情書，但現場並未回應與接受媒體採訪。