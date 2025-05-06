模範環保專責人員遴選 報名今截止

環境部每年經遴選的模範環保專責人員，除公開表揚外，並獲得晉見總統的殊榮。今年度「模範環保專責及技術人員遴選」開放報名至今天截止，邀請各界踴躍報名。

環境部發布新聞稿表示，環保證照已成為進入列管事業場所從事環保工作的門檻，取得環保證照不僅能提升個人職涯發展，也代表對環境永續的專業承諾；模範環保專責及技術人員自民國97年開辦遴選以來，已有173名優秀環保專才脫穎而出。

統計歷年獲獎者中，以廢水處理類人數65人居冠，其次為空污防制類45人、廢棄物清理類40人。

環境部說，環境保護專責及技術人員負責協助事業做好污染防制與管理工作，同時也位居政府機關與列管處所的溝通角色，是整個產業污染防制工作的第一道防線；統計目前依法設置的環保專責人員約2萬多人 。

為方便民眾就近參加環保證照訓練，環境部國家環境研究院與多家訓練機構攜手合作，建立產、官、學三方合作機制，開設環境保護專責人員證照訓練班。全國包括台灣大學、淡江大學、中央大學、工業技術研究院、中興大學、嘉南藥理大學、成功大學、屏東科技大學等27家訓練機構。

環境部表示，遴選涵蓋8大類別，包括空氣污染防制專責人員、廢（污）水處理專責人員、廢棄物清除處理專業技術人員、毒性及關注化學物質專業技術管理人員、環境用藥專業技術人員、室內空氣品質維護管理專責人員、土壤污染評估及健康風險評估專責人員。