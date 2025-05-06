影／台漁船涉非法捕鯊 綠色和平批漁業署無作為
綠色和平上午前往漁業署舉行「台漁船非法捕鯊；漁業署視而不見」記者會，呼籲行政院讓漁業重建國際聲譽。 綠色和平海洋專案主任黃馨儀表示，2024年8月，綠色和平船艦「彩虹勇士號」於北太平洋公海進行生態紀錄時，目擊4艘台籍延繩釣漁船，在季節性禁漁區捕鯊，明顯違反漁船作業相關規定，即禁止漁船於每年6月1日至10月31日，在北緯 35 度以北、東經 165 度至 175 度間海域捕撈鯊魚。
黃馨儀表示，非法捕撈事件事發至今已逾半年未見漁業署有任何裁罰紀錄，不僅讓相關法規形同虛設，更暴露漁業署對遠洋漁船作業狀況的掌握度顯有不足。記者會現場以行動劇，由工作人員身著漁業署制服，佩戴眼罩，手持「漁業署執法中」LED 燈牌，諷刺政府沒有打開眼睛執法。
黃馨儀也提及，台籍船長2024年6月駕駛琉球籍遠洋漁船在西北太平洋海域作業時，疑為提高鯊魚捕獲量，指示外籍漁工非法獵捕二級保育類海豚，取其血塊做誘餌，藉由鯊魚嗅覺靈敏特性來吸引鯊魚上鉤，此案經加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）跨國通報。
對此黃馨儀提出三項建議，首先是系統性的檢核機制，從執法的流程是否有漏洞，進行通盤性的檢討。二、漁業署公開漁船監控系統VMS軌跡 （Vessel Monitoring System），幫助第三方監管機構，掌握漁船在公海上的即時動態資訊。三、推動100%的「電子觀察員」讓海上執法更沒有死角。最後，由黃馨儀代表綠色和平遞送陳情書，由漁業署遠洋漁業組長吳明峯代表接受。
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