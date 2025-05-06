小磨坊黑胡椒粒農藥超標 2萬公斤遭退運銷毀

小磨坊進口調味料又違規！衛福部食藥署今天公布，該公司進口的黑胡椒原粒被檢出農藥磷化氫0.02ppm，共2萬公斤須被退運或銷毀，目前在邊境對越南輸入的黑胡椒粒維持監視查驗；另外，明進貿易有限公司輸入的印尼脆皮花生，被檢出黃麴毒素超標，共退運或銷毀76公斤，即起至6月5日在邊境針對印尼報驗的調製花生採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署今天公布10件邊境檢驗不合格產品清單。北區管理中心主任鄭維智說，小磨坊國際貿易股份有限公司從越南輸入的黑胡椒原粒，被檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，燻蒸劑「磷化氫」容許量為0.01ppm；這批越南的黑胡椒原粒必須在邊境退運或銷毀。

食藥署統計，113年10月28日至114年4月28日，近半年在邊境受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為41批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為7.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素、磷化氫不合格；自113年11月8日起至115年1月17日止，在邊境針對越南報驗的黑胡椒採監視查驗，也就是100%檢驗農藥殘留及蘇丹色素，合格後才可以輸入。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌先前受訪時表示，目前比較多的報告指出，磷化氫對人體可能產生的危害，是吸入呼吸道後刺激肺部引發肺水腫，也可能出現腸胃道症狀，不過通常比較大量才會有明顯症狀，更大量攝入則有致死風險，目前尚無治療方法，僅能給予症狀治療。

由明進貿易有限公司從印尼輸入的脆皮花生，被檢出每公斤310微克的黃麴毒素B1，及每公斤312微克的總黃麴毒素。鄭維智表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用的去殼花生，及其加工產品，黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克；這批印尼的脆皮花生須在邊境退運或銷毀。

食藥署統計113年10月28日至114年4月28日止，在邊境受理印尼報驗的調製花生，報驗批數為111批，檢驗不合格批數為6批，不合格率為5.4%，檢驗不合格原因為黃麴毒素B1、總黃麴毒素、赭麴毒素A不合格。鄭維智說，即起至今年6月5日止，在邊境針對印尼報驗的調製花生採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

今天公布的10批邊境檢驗不合格產品，包括印尼脆皮花生、未炸原味蝦條；中國大陸花椒粒、新鮮南瓜、七葉膽；越南黑胡椒原粒、冷凍鯰魚片、鮮榴槤；巴基斯坦香料粉和日本醋醬油。