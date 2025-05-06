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鋒面影響防大雨強風 周六全台雷雨延續至母親節上半天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天鋒面影響，各地多雲到陰的天氣為主。鋒面不穩定環境，加上午後熱力作用，各地將有短暫陣雨或雷雨機會，尤其中北部及山區最須留意。本報資料照片
今明兩天鋒面影響，各地多雲到陰的天氣為主。鋒面不穩定環境，加上午後熱力作用，各地將有短暫陣雨或雷雨機會，尤其中北部及山區最須留意。本報資料照片

今明兩天鋒面影響，整體大氣環境轉趨不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雲量增多，以多雲到陰的天氣為主，不過雲層間仍時有陽光露臉，南部地區則有局部晴朗天氣。

氣溫方面，各地白天依舊悶熱，林孝儒表示，今天高溫29至33度，明天因降雨增多高溫略為緩和，約25至30度，各地低溫則落在21至25度左右。

林孝儒表示，鋒面不穩定環境，加上午後熱力作用，各地將有短暫陣雨或雷雨機會，尤其中北部及山區最須留意。

降雨分布具不確定性，但林孝儒表示，鋒面型態的對流常伴隨瞬間較大雨勢與強陣風，外出活動建議攜帶雨具並注意天氣變化，避免受突發性降雨影響。

林孝儒表示，周四、周五鋒面北抬至中國沿海，台灣轉為鋒前西南風偏強環境，整體大氣狀況較穩定，預測為多雲或晴、氣溫回升的天氣。

不過，他說，受熱力作用影響，午後各山區仍有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨機會，對平地影響則較小。而氣溫將明顯回升，預測高溫普遍都在30度以上，甚至周五這天，南部內陸或東南部須留意是否有36度高溫出現機會，需慎防高溫。

周日就是母親節，林孝儒表示，周末鋒面再次通過，並伴隨東北季風南下，周六受鋒面通過，各地轉為陰陣雨天氣，並可能有雷雨發生，類似天氣延續至周日上半天。

林孝儒表示，周日下半天則受東北季風及乾空氣影響，各地降雨將由北至南趨緩，氣溫也將下滑較涼爽，預測至周日高溫北部及東部可降至23至26度，中南部高溫則為25至28度。

母親節 鋒面 雷雨 高溫

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