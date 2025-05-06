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梅雨恐二次災害 農業部調降大規模崩塌潛勢區警戒基準值

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近年我國接連受地震及颱風等事件影響，農業部表示，因應梅雨季到來，為避免二次災害發生，今年度已調降受影響土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區警戒基準值，並公開土石流潛勢溪流1745條、大規模崩塌潛勢區79處。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年我國接連受地震及颱風等事件影響，農業部表示，因應梅雨季到來，為避免二次災害發生，今年度已調降受影響土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區警戒基準值，並公開土石流潛勢溪流1745條、大規模崩塌潛勢區79處。示意圖。圖／聯合報系資料照片

近年我國接連受地震及颱風等事件影響，山區土石鬆動，加上即將到來的汛期（梅雨季），農業部表示，為避免二次災害發生，今年度已調降受影響土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區警戒基準值，並公開土石流潛勢溪流1745條、大規模崩塌潛勢區79處。

面對梅雨季的到來，農業部表示，全國超過3萬9000處農田水利設施已完成初、複檢及改善作業，清淤總長度達401公里、量體逾11萬立方公尺，並備妥抽水機、發電機等緊急應變物資與機具，且全數完成測試，可供後續調度及應變所需。

今年度已調降受影響土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區警戒基準值，並公開土石流潛勢溪流1745條、大規模崩塌潛勢區79處，以及培訓土石流防災專員累計4003人。

漁港與漁業設施方面，已請相關單位完成汛期前自主檢查及漁船員上岸避風演練，以使相關執行人員熟悉漁船員上岸避風作業程序；針對補助地方政府採購的179台抽水機也完成測試整備工作，確保及時排除積淹水。

在農業生產減災整備方面，已強化農漁畜產品生產區排水設施整備，完成372.57公噸倉儲公糧物資減災準備，以及6180公噸冷藏蔬菜購貯，將持續掌握市場交易情形，適時調配釋出，確保供應價量平穩。

土石流 崩塌 梅雨 農業部

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