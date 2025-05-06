端午勞軍 包裹郵資8折

中華郵政股份有限公司今天發布新聞稿說，14日到21日辦端午節勞軍包裹優惠，只要寄給金門縣、金門烏坵鄉、馬祖、連江縣東引鄉、南沙群島及東沙群島等地國軍包裹郵資8折優待。

中華郵政表示，為表達對戍守各地國軍將士敬意，優惠期間寄往這些地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，不再享優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政說，交寄時應儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，包裹封面以不褪色簽字筆寫明收件人服務地區特種信箱號碼 （勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。