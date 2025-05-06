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2025碧潭水舞開演 5至7月共4場煙火秀超震撼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市觀旅局宣布2025碧潭水舞活動將自5月24日起至7月6日於碧潭風景區登場。圖／觀旅局提供
新北市觀旅局宣布2025碧潭水舞活動將自5月24日起至7月6日於碧潭風景區登場。圖／觀旅局提供

去年引爆話題的「碧潭水舞」秀將於今年夏天再度回歸，新北市觀旅局宣布2025碧潭水舞活動將自5月24日起至7月6日於碧潭風景區登場，今年演出全面升級，首次結合水舞與火焰效果，打造「水火同源」視覺盛宴，勢必再度吸引大批遊客朝聖。開幕當天更安排300秒精彩煙火秀，讓水岸夜空繽紛綻放，為活動揭開序幕。

活動期間將舉辦四場大型煙火展演，分別於5月24日、6月4日、6月18日及7月5日晚間舉行，每場煙火長達300秒，搭配動感水舞同步登場，打造聲光交織的震撼饗宴。新北市觀旅局表示，除夜間活動精彩繽紛，白天也將規劃文史走讀及新店特色景點集章活動，帶領民眾深度探索碧潭風光，從早玩到晚、樂趣不間斷。

新北市長侯友宜表示，碧潭水舞自2016年起已連續舉辦9年，成為新北市夏季代表活動之一。每年皆結合創意燈光、水舞、音樂與表演藝術，今年更引入火焰元素及巨型水上裝置，展現新北市在文化觀光推動上的創新與韌性。觀旅局提醒民眾密切關注「新北旅客」臉書粉專，後續還有更多節目與資訊即將公布。

「2024碧潭水舞」今晚登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神武共同演出。本報資料照片
「2024碧潭水舞」今晚登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神武共同演出。本報資料照片

景點 煙火秀 碧潭 音樂

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