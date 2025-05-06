今晚鋒面通過恐劇烈天氣 母親節假期泡湯全台明顯雨勢

未來1周兩波鋒面，天氣變化大。中央氣象署預報員趙竑表示，今天、明天鋒面影響，降雨機率提高，各地都可能有局部大雨出現，特別留意大雨出現的時候，可能有明顯雨勢、強陣風、雷擊現象。周四、周五水氣減少，周六、周日再有鋒面通過，天氣又有明顯變化。另外，沒下雨的時候，中南部感受上比較悶熱，注意防曬和補充水分。

今天上午多雲到晴、可見陽光，不過，趙竑表示，留意中午過後熱力作用的影響，山區有明顯的午後雷陣雨，甚至整個東半部平地可能也是午後雷陣雨影響的範圍。今晚開始，會有一道鋒面通過，各地天氣更加不穩定，甚至周六、周日又會有一道鋒面通過，所以未來1周天氣變化比較快速，總共有兩道鋒面通過，提醒大眾留意最新的天氣預報。

趙竑表示，鋒面比較偏向整個琉球海面區塊，台灣附近雲量比較多、偶爾看得到陽光，整個華南地區有一些雲逐漸在建立，預估未來這些雲會慢慢移動到台灣附近，尤其晚上開始會挾帶鋒面通過，台灣附近天氣變得更加不穩定。

未來1周天氣，趙竑表示，今晚之後鋒面位置到台灣上空，鋒面大致上在台灣中部、花蓮一帶，北台灣受到鋒後偏涼空氣的影響，預估今晚開始到明天北台灣都在比較偏向鋒面北側，所以溫度部分明天可能比今天涼爽一些，明天北台灣溫度整天都在23度以下。中南部地區雖然有可能降雨造成的降溫，不過整個高溫都還是有25、26度，比較悶熱的天氣狀況。

趙竑表示，到了周四，鋒面往東邊外海移動，反而是華南又有鋒面逐漸在建立；周四、周五台灣位於鋒面的前緣，偏南風環境，整體而言高溫炎熱，天氣比較沒有像今晚和明天來得不穩定。

周日為母親節，周六、周日下一波鋒面慢慢影響台灣，趙竑表示，所以周末兩天的天氣又會有比較大的變化。周六晚上到周日，鋒面直接壓到巴士海峽的位置，所以台灣整體屬於鋒後的涼空氣影響，溫度上不會這麼熱，降雨也會稍微趨緩。

今明兩天的天氣變化明顯，趙竑表示，今天白天各地上半天雖然可見陽光，不過，午後熱力作用的加乘之下，各地慢慢會有午後雷陣雨的發展，留意山區可能有比較明顯的雨勢，甚至這個雨勢有機會擴展到東半部的平地。今晚天氣更加不穩定，主要是有鋒面通過，整個台灣都有降雨狀況；西半部不定時有陣雨或雷雨，東半部陣雨形式為主，特別留意中部以北、宜蘭、花東交界，還有花蓮的沿海，都有可能出現局部性大雨。

趙竑表示，周四、周五環境偏向鋒面前緣，偏南風環境，這兩天以午後陣雨為主，不過北台灣不時有水氣移入，不定時有整天零星陣雨出現。

周六、周日下一波鋒面通過，趙竑表示，全台各地天氣變得更不穩定。中部以北地區，包含東北部地區，都要留意會有局部性大雨，其他地方也會有明顯雨勢出現。不過跟今晚到明天的相比，這波鋒面很快就過了。到了下周一整個環境慢慢轉乾，只剩南部和東南部容易有降雨狀況，中部以北和宜花的雨勢慢慢趨緩。