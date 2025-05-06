特色粽大PK！「台式麻油VS. 日式薑燒」今天你想吃哪一味？

端午節是記憶裡最有香氣的節日，從清晨廚房飄出的粽葉香，到手指間黏著糯米的溫熱觸感，每一口咀嚼，都是傳統節慶與溫暖家味的交會。今年新東陽再次將這份節慶儀式感推向新高峰，端出兩款風味迥異的精緻粽品——一是台味十足、歷久不衰的人氣經典「台式麻油雞腿粽」；一是今年首度推出的獨家新品、洋溢和風美學的「日式薑燒豚肉粽」。兩者風格對比、香氣各異，卻同樣令人垂涎三尺。

新東陽端出端午限定「台式麻油雞腿粽」（左）與「日式薑燒豚肉粽」，香氣四溢、各擁風格，讓你一次滿足兩種味蕾渴望。 圖／新東陽 提供

麻油香四溢，道地台味

揭開粽葉，熟悉的胡麻油香氣撲鼻而來，多年不敗的人氣美味「台式麻油雞腿粽」帶著老薑爆香後的辛香與微辣，令人聯想起冬日裡一碗熱騰騰的麻油雞湯。這款經典粽品選用台灣去骨雞腿肉，肉質鮮嫩緊實，口感嫩彈，在胡麻油與老薑的雙重加持下，鎖住最本真的肉汁精華。

「台式麻油雞腿粽」大火爆香南投老薑，鎖住去骨雞腿肉的嫩彈多汁，與麻油相融的經典台式香氣，讓人一吃就回味無窮。 圖／新東陽 提供

「台式麻油雞腿粽」是一種直白而熱烈的表達，每一口都是飽滿的麻油香與老薑熱情交織，再搭配香菇絲、乾蝦仁與獨家秘製調味，除增添海味與菇香外，更在香氣層次上推波助瀾，每一口都像是台灣老家廚房裡熟悉的美好滋味，溫暖中帶著強烈而溫厚的記憶共鳴。

和風薑香，溫潤入心

初見新東陽獨家新品「日式薑燒豚肉粽」，就像走入一間靜謐的日式料理亭。粽葉輕啟，一股醬香與薑氣隨蒸氣徐徐散開，溫潤怡人。這款精緻粽品選用來自南投的嫩薑，經糖醋細醃後製成爽口的嫩薑片，為整體風味鋪上了優雅的基調。調味靈魂來自台灣純釀醬油所熬製的日式薑燒醬，鹹甜交融、醇而不膩，讓人忍不住一口接一口。

「日式薑燒豚肉粽」以嫩薑搭配日式醬香，豬五花肉滑嫩入魂，配上鹹蛋黃與杏鮑菇層層堆疊，每一口都是宴席般的精緻享受。 圖／新東陽 提供

核心的豚肉選用的是肥瘦比例極佳的台灣豬五花，經過長時間慢燉，讓薑燒醬汁深深滲透到每一絲肉質中。吃的時候脂香四溢，卻不顯膩，反而因嫩薑的清爽襯托，更顯層次。米飯部分亦不馬虎，吸飽了肉汁與醬香，粒粒飽滿卻不黏膩，恰如其分地承接整體風味。搭配鹹蛋黃與彈牙杏鮑菇，更添豐富口感與驚喜，每一口都彷彿是一次味蕾的旅行。

多種渴望、一次滿足

新東陽今年的這場「特色粽大PK」，不僅是口味上的比拼，更是一種飲食文化的對話與融合。「台式麻油雞腿粽」的傳統底蘊，道盡了對台灣在地味覺的深刻理解，而「日式薑燒豚肉粽」的精緻優雅，則展現了新東陽對創新美食的探索。

此外，新東陽今年還同時推出兩款創意特色粽「松露培根粽」跟「義式香草雞腿粽」。「松露培根粽」以北部粽手法製作，特選整片西式培根與頂級松露醬，將培根末拌入Q彈粽飯中，融合洋菇片與埃及豆，香氣濃郁而不膩，鹹香之中帶有迷人的松露風韻，是道地又潮流的新派經典。

「松露培根粽」整片培根與香氣四溢的松露醬完美交織，搭配洋菇與埃及豆，層次分明，讓人欲罷不能。 圖／新東陽 提供

揉合異國風味的「義式香草雞腿粽」，選用鮮嫩去骨雞腿肉，融合義式香草、紅甜椒與鹹鴨蛋黃，以北部粽手法製作，香氣隨蒸氣噴發，令人垂涎。義式香草風味粽飯搭配軟嫩雞腿，是一場中西合璧的端午饗宴。

「義式香草雞腿粽」去骨雞腿肉香嫩多汁，搭配義式香草粽飯與紅椒、鹹蛋黃，香氣四溢，令人食指大動。 圖／新東陽 提供

無論你是眷戀台味的溫情派，還是喜愛探索新滋味的探索者，今年端午新東陽都準備了一系列適合你的粽子。是往濃郁麻油香的經典台味靠攏？還是轉身投向溫潤薑香的和風情懷？是松露與培根的鹹香層次對味？還是義式香草與嫩雞腿的香氣交織迷人？就讓味蕾替你做選擇，讓每一口都成為今年端午最難忘的回憶。

新東陽今年端午推出「松露培根粽」（左起）、「薑燒豚肉粽」、「義式香草雞腿粽」與「麻油雞腿粽」。 圖／新東陽 提供

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