台中麻糬伯沒做這…腫瘤排球大、癱瘓 經治療獲重生

台中57歲麻糬伯一年多前罹肝癌後，接受栓塞治療後恢復良好，但他疏於追蹤，導致癱瘓，就醫後發現癌細胞竟擴散頸椎「幾乎快吃光整塊骨頭」，肝腫瘤如排球般大，經接受脊椎減壓手術並透過三合一療法成功續命，如今大幅恢復行動力獲重生。醫師王博民呼籲，務必定期追蹤，才能打贏抗癌戰役。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民說，麻糬伯平常都會到菜市場叫賣手工麻糬，去年因手腳使不上力氣，包麻糬時也經常掉落，原以為是老化，直到舉步維艱，就醫發現，他肝癌復發，癌細胞擴散，其中有一顆將近5公分大的腫瘤壓迫到頸部第五節，「幾乎快吃光整塊骨頭」。

王博民指出，當肝癌被發現時間太晚、體積太大、數量太多，或是腫瘤侵犯到大血管時，癌細胞就很有可能會隨著血液、淋巴循環，轉移肝內其他部位或體內其他器官，其中骨轉移大多數發生在胸椎或腰椎，頸椎轉移則是十分罕見，這類患者症狀往往特別嚴重，甚至「脊椎有可能會斷掉」。

麻糬伯經先接受減壓手術清除部分癌細胞，再以維持器固定脊椎結構，並銜接放射治療，清除殘留在頸椎的癌細胞，總算讓他先恢復部分行動能力。

醫療團隊同步安排檢查，發現麻糬伯肝臟內有一顆長20公分的腫瘤，堵塞左肝門靜脈，經評估後，採用「免疫療法」與「標靶藥物」，同時加入四周、每周五天，共20次光子刀放療，經積極治療後，腫瘤縮小至約8公分，且完全失去活性。

王博民說明，腫瘤已無活性，幾乎不會再對人體進行攻擊，也不具轉移能力，因此無需進一步處理或引流，患者如今大幅恢復行動力，生活重新回到常軌。

王博民提醒，肝癌雖然早期可透過栓塞、電燒等方式控制，但若無定期追蹤，很容易在患者不自覺的情況下復發或轉移，其次，肝癌若骨轉移，尤其是頸椎，往往症狀發展迅速，因此患者應定期接受腹部超音波、腫瘤指數（如AFP）追蹤。