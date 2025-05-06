快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

聽新聞
0:00 / 0:00

影／重大兒少性猥褻案件協助網絡頻出包 真的只是人員訓練不足？

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲（右二）、陳培瑜（左）針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會。被害兒童家長發現性侵被害人服務制度中各網絡效能問題，及其所造成被害人求助的障礙，人本教育基金會、民間司改會、勵馨基金會接獲申訴，將與被害兒童家長共同至監察院遞出陳訴書陳情。記者邱德祥／攝影
勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲（右二）、陳培瑜（左）針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會。被害兒童家長發現性侵被害人服務制度中各網絡效能問題，及其所造成被害人求助的障礙，人本教育基金會、民間司改會、勵馨基金會接獲申訴，將與被害兒童家長共同至監察院遞出陳訴書陳情。記者邱德祥／攝影

勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲、陳培瑜針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會。被害兒童家長發現性侵被害人服務制度中各網絡效能問題，及其所造成被害人求助的障礙，人本教育基金會、民間司改會、勵馨基金會接獲申訴，將與被害兒童家長共同至監察院遞出陳訴書陳情。

受害家長表示，一起重大兒少性侵案件，教育、警政、衛政、社政、偵查、犯保網絡，每個環節都不友善，從報案到醫院程序混亂、未落實減少陳述原則，家防中心、學校輔導及社工專業度不足，偵查庭檢察官又拒絕家長及律師陪同，犯保資源無法到位，民事執行處跟犯保都做不好個人資料保護，這個看似綿密的性侵害協助網絡，可以說是從頭到尾，每一個環節都不友善。歸納下來皆為「加強教育訓練」，亦即把本案處理的問題定性為各單位「人員訓練不足」。

與會人士表示，這固然為改善方向之一，但恐仍不足檢討整體機制與標準、每個環節都錯一點，就是整個網絡機制有問題。社會各界對兒少性侵案件之關注甚高，司法程序效率也不差，然而被害幼童及其家屬需要的，不僅是一個公義的判決結果，在求助的過程中，需協助網絡避免不具創傷知情敏感度的反應及不必要的消耗。綿密的「性侵害案件協助網絡」包含警政、衛政、社政、教育、司法端，建立的目的是為了分工、完善被害人協助資源，而非分散、降低各環節專業人員的注意程度，追根究底問題，總是出現「這是另外一個系統的責任」這種答案。每一個環節都錯一點，對被害人而言，就是累積成一種「每一步都不順利」的習得無助。本案得以順利走到判決，也僅能依賴被害兒童家長個人的知識背景、心理素質與運氣，來填補過程中網絡的疏失。完善系統不能仰賴個別工作者之注意，而應盡可能加註注意事項、建立機制，故本次陳訴針對各問題提出八大方向的建議，希望監察院協助調查與追蹤後續改進作為。

勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲（右二）、陳培瑜針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會，受害家長代表陳述過程中遇到的問題。記者邱德祥／攝影
勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲（右二）、陳培瑜針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會，受害家長代表陳述過程中遇到的問題。記者邱德祥／攝影

創傷 性侵 機制 被害人

延伸閱讀

嘉義男照顧老闆孫女涉拍性影像 美國跨海通報抓惡狼

獲美方通報 嘉義男對老闆未成年外孫女伸狼爪遭訴

獨／潛入單身公寓猥褻 噁心男竟稱「我是口技師」判刑4年

大型商場摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

相關新聞

今晚鋒面通過恐劇烈天氣 母親節假期泡湯全台明顯雨勢

未來1周兩波鋒面，天氣變化大。中央氣象署預報員趙竑表示，今天、明天鋒面影響，降雨機率提高，各地都可能有局部大雨出現，特別...

梅雨恐二次災害 農業部調降大規模崩塌潛勢區警戒基準值

近年我國接連受地震及颱風等事件影響，山區土石鬆動，加上即將到來的汛期（梅雨季），農業部表示，為避免二次災害發生，今年度已...

2025碧潭水舞開演 5至7月共4場煙火秀超震撼

去年引爆話題的「碧潭水舞」秀將於今年夏天再度回歸，新北市觀旅局宣布2025碧潭水舞活動將自5月24日起至7月6日於碧潭風...

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機：把水舔乾淨就當和解

高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500元，後來改口需至維修廠檢查需4...

你知道番茄三大養生功效嗎？ 醫曝「這樣吃」更能抗老

番茄有時只是盤子邊角的配色、配角，但醫學界近幾年愈來愈確定，它藏著一個強大成分「茄紅素」，此為抗癌、控糖、護心的關鍵力量...

澳洲萊劑豬腳引恐慌 北市啟動專案稽查抽驗販售豬肉

食藥署日前公布自澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺0.001 ppm （標準：0.01 ppm以下），引發民眾疑慮，北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。