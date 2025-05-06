影／重大兒少性猥褻案件協助網絡頻出包 真的只是人員訓練不足？
勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲、陳培瑜針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會。被害兒童家長發現性侵被害人服務制度中各網絡效能問題，及其所造成被害人求助的障礙，人本教育基金會、民間司改會、勵馨基金會接獲申訴，將與被害兒童家長共同至監察院遞出陳訴書陳情。
受害家長表示，一起重大兒少性侵案件，教育、警政、衛政、社政、偵查、犯保網絡，每個環節都不友善，從報案到醫院程序混亂、未落實減少陳述原則，家防中心、學校輔導及社工專業度不足，偵查庭檢察官又拒絕家長及律師陪同，犯保資源無法到位，民事執行處跟犯保都做不好個人資料保護，這個看似綿密的性侵害協助網絡，可以說是從頭到尾，每一個環節都不友善。歸納下來皆為「加強教育訓練」，亦即把本案處理的問題定性為各單位「人員訓練不足」。
與會人士表示，這固然為改善方向之一，但恐仍不足檢討整體機制與標準、每個環節都錯一點，就是整個網絡機制有問題。社會各界對兒少性侵案件之關注甚高，司法程序效率也不差，然而被害幼童及其家屬需要的，不僅是一個公義的判決結果，在求助的過程中，需協助網絡避免不具創傷知情敏感度的反應及不必要的消耗。綿密的「性侵害案件協助網絡」包含警政、衛政、社政、教育、司法端，建立的目的是為了分工、完善被害人協助資源，而非分散、降低各環節專業人員的注意程度，追根究底問題，總是出現「這是另外一個系統的責任」這種答案。每一個環節都錯一點，對被害人而言，就是累積成一種「每一步都不順利」的習得無助。本案得以順利走到判決，也僅能依賴被害兒童家長個人的知識背景、心理素質與運氣，來填補過程中網絡的疏失。完善系統不能仰賴個別工作者之注意，而應盡可能加註注意事項、建立機制，故本次陳訴針對各問題提出八大方向的建議，希望監察院協助調查與追蹤後續改進作為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言