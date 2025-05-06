影／重大兒少性猥褻案件協助網絡頻出包 真的只是人員訓練不足？

勵馨基金會、民間司改會、人本教育基金、立委范雲、陳培瑜針對新北市一起小型才藝班12位兒童遭加重猥褻及強迫錄製性剝削影像案舉行記者會。被害兒童家長發現性侵被害人服務制度中各網絡效能問題，及其所造成被害人求助的障礙，人本教育基金會、民間司改會、勵馨基金會接獲申訴，將與被害兒童家長共同至監察院遞出陳訴書陳情。

受害家長表示，一起重大兒少性侵案件，教育、警政、衛政、社政、偵查、犯保網絡，每個環節都不友善，從報案到醫院程序混亂、未落實減少陳述原則，家防中心、學校輔導及社工專業度不足，偵查庭檢察官又拒絕家長及律師陪同，犯保資源無法到位，民事執行處跟犯保都做不好個人資料保護，這個看似綿密的性侵害協助網絡，可以說是從頭到尾，每一個環節都不友善。歸納下來皆為「加強教育訓練」，亦即把本案處理的問題定性為各單位「人員訓練不足」。