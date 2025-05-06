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國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

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國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機：把水舔乾淨就當和解

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500元，後來改口需至維修廠檢查需41000元。非事發照。記者宋原彰／翻攝
高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500元，後來改口需至維修廠檢查需41000元。非事發照。記者宋原彰／翻攝

高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500元，後來改口需至維修廠檢查需41000元，還先向補習班老師索討2萬元，女童家長將事件公開在網路上質疑不合理；該名司機也在留言處現身闢謠，並說「還是你們夫妻要把水舔乾淨我們就當作和解了」。

該名家長在社群平台Threads發文指出，她的孩子本月1日搭Uber從學校到補習班，抵達時發現水壺的水漏出，導致該輛特斯拉Model 3地毯濕掉，孩子雖然馬上拿抹布擦拭，也向司機道歉，但司機仍透過補習班索賠吸地毯費用500元，後來改口說要拆裝底盤檢查，索討16000元，加上滯留車廠4、5天需有營業損失，總共41000元。

該名家長說，後來該名司機報警，警方到補習班要求孩子出現，家長堅持反對後，警察最後用兩造分別報案者司機、補習班老師來立案，司機當下還先向補習班老師索討2萬元稱「如果有從家長拿到賠償金，會還給老師」，但家長質疑事後特斯拉根本沒壞，當下司機協助擦地毯時沒有掀開地毯，後來就直接向車廠維修。

後來，該名司機直接在發文處留言，貼出AI建議特斯拉地毯濕掉的處理方式包括立即吸乾與烘乾、拆起地墊與地板泡棉檢查、是否有異味或電子異常等，司機說「還是你們夫妻要把水舔乾淨我們就當作和解了」，他強調保養廠都有報價單，並非隨意喊價，且當下孩子完全沒有道歉，父母事後向他要求Uber客服電話和職業駕照影本。

該名司機在留言處說明，水壺是漏出300毫升的水，並非「有點漏出」，並說「你們買一台特斯拉來讓我倒水啊，要不要講一堆屁話」。目前該名家長已經向司機提告詐欺、妨害名譽和違反個資法。對此，Uber表示，司機已和補習班私下處理，公司無法協助處理，建議雙方尋求法律協助。

高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500元，後來改口需至維修廠檢查需41000元。記者宋原彰／翻攝
高雄一名國小女童月初搭Uber特斯拉到補習班，不慎將水壺漏水到車輛地墊，司機原本索賠500元，後來改口需至維修廠檢查需41000元。記者宋原彰／翻攝

Uber 水壺 特斯拉 補習

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