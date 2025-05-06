澳洲萊劑豬腳引恐慌 北市啟動專案稽查抽驗販售豬肉

食藥署日前公布自澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺0.001 ppm （標準：0.01 ppm以下），引發民眾疑慮，北市衛生局今宣布啟動專案稽查，針對傳統市場、超市、量販店及餐飲業等通路抽驗20件豬肉產品，檢測乙型受體素（含萊克多巴胺），同步查核豬肉原料原產地標示300件，以確認業者標示正確、來源清楚，若違反相關規定將依法嚴懲。

衛生局說，輸入豬肉管理首重邊境源頭管理，原產地應如實標示，依衛福部公告動物用藥殘留標準，萊克多巴胺於豬肌肉及脂肪（含皮）限量為0.01 ppm，將依該原則加強查驗，若發現產品檢出不符規定，或標示不實、來源不明者，將依「食品安全衛生管理法」等規定嚴辦。

衛生局統計，從2021年至2025年第1季，共抽驗豬肉產品656件，動物用藥（含萊克多巴胺等21項乙型受體素）殘留檢驗結果均符合規定；同期豬肉產品標示查核共2萬2600件，查獲26件標示不符規定，均已依法裁罰71萬9000元，抽驗及標示查核結果均揭露於食材登錄平台「肉品稽查抽驗專區」。

衛生局呼籲，食品業者應確保其供應豬肉產品品質，符合衛生福利部食品藥物管理署公告「動物用藥殘留標準」，並確實標示豬肉及其可食部位原料原產地，保障消費者知的權利與食的安全，是食品業者應盡責任。