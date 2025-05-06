母親節假期鋒面各地雨 賈新興估520環境有利梅雨鋒建立
5月梅雨季開始，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天台中以北留意局部雷陣雨，母親節假期又有鋒面影響。今天及周五至周六台東有局部火燒風發生的機率。
近期天氣趨勢，賈新興說，明天受鋒面影響，嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南及台東亦有零星短暫雨。周四午後竹苗以北山區及南投以南山區有零星短暫雨。周五，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後嘉義以南及各地山區有零星短暫雨。
周日就是母親節，賈新興表示，周六至周日受鋒面影響，各地有局部短暫雨，周日午後彰化以北轉多雲時晴。下周一，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周二，午後山區有零星短暫雨。下周三，午後山區有局部短暫雨。下周四，午後各地有零星短暫雨。另外，觀察下周六至18日鋒面位置。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
賈新興表示，短期預測顯示，5月中旬降雨稍偏多，預估5月20日至25日環境有利梅雨鋒面建立，之後降雨轉偏少至6月中旬。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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