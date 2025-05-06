對流發展慎防較大雨勢 母親節又有鋒面攪局雷雨轟全台

梅雨季第一波鋒面即將影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面差不多剛到台灣北端，目前鋒面上發展較好的對流系統在東北方外海。大氣不穩定度提高，配合白天熱力作用，中北部、東北部、東部就會有對流系統發展，並且帶來短暫陣雨或雷雨的情況，有局部較大雨勢發生的機會。南部及台東地區受影響較小，但是在下午到晚間也可能有局部短暫陣雨或雷雨的機會。

吳聖宇說，鋒面下來後會斷開，東半段很快向東離開，但是西半段會停留在華南沿海，到明天白天起逐漸北抬，今晚到明天白天這段期間會持續受到西半段鋒面的影響，大氣仍不穩定，中北部、東北部、東部地區持續要留意對流系統發展並且帶來短暫陣雨或雷雨的機會，仍可能會有局部較大雨勢。南部、台東亦有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢會比中北部要來得小。

要等到明晚鋒面進一步往北離開之後，天氣才會逐漸穩定下來，他表示，預估明晚各地雲量仍多，中北部、東北部仍有零星短暫陣雨，整體天氣有機會明顯好轉。

溫度方面，吳聖宇表示，今天北部、東半部白天高溫28至30度，中南部高溫仍有30至32度或以上，明天降雨較多，白天期間還有微弱東北風來到北台灣，北部、東北部、花蓮一帶白天高溫預報只剩下23至25度，中部、台東的高溫26至28度，南部高溫仍有機會超過30度以上。

吳聖宇表示，周四、周五鋒面位置偏北，中午過後因為熱力作用在山區發展、擴散帶來的短暫陣雨或雷雨，天氣相對穩定一些。

周日就是母親節，不少民眾安排家庭活動，吳聖宇表示，鋒面再度南下到台灣上空將在周末，這次鋒面的規模又更大一些，各地有短暫陣雨或雷雨，要等到下周一鋒面南下到巴士海峽並逐漸減弱後，各地天氣又會恢復午後局部短暫陣雨或雷雨的型態。

他說，下周二起到下周四台灣位於太平洋高壓外圍偏南風環境內，預估降雨仍較少，午後局部熱力降雨為主，溫度較高，天氣較穩定。再來的鋒面，可能要等到下周五、下周六之間，也是屬於快速掠過的類型，不過時間尚久，還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。