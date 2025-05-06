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兩波鋒面影響今轉雷雨 台北至彰化、宜蘭明天恐強降雨
鋒面接力，本周天氣多變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本周的天氣主要受到兩波鋒面影響，分別在今天、明天及周末期間接近台灣，各地天氣普遍不穩定，變動性相當高。
今天、明天鋒面抵達，並滯留台灣上空，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地短暫陣雨或雷雨，雷雨帶發展旺盛時須留意劇烈天氣。其中，明天台北至彰化、宜蘭有強降雨訊號，雲林至屏東、花東位於雨帶邊緣，空檔會比較多。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四、周五鋒面逐漸北抬稍微離開，各地多雲時晴，午後零星雷陣雨。周六、周日另一道鋒面滯留台灣上空，各地有陣雨或雷雨，雷雨帶發展旺盛時須留意劇烈天氣。
未來1周台灣附近鋒面相當活躍，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，距離陸地遠近將影響各地天氣狀況，如果有室外活動或工程安排務必多留意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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