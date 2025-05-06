兩波鋒面接力 中北部、東部今明雷雨 母親節全台壞天氣
5月進入梅雨季，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，昨天鋒面於華南重建，今天到明天鋒面南下，各地天氣轉不穩，中北部、東部易有雷雨，中北部雨勢較大；南部影響輕微，氣溫略降。周四、周五鋒面北抬，台灣轉偏南風至西南風，午後山區熱對流降雨再現，高溫回升。
周日就是母親節，周末天氣不理想。天氣風險公司表示，周六、周日鋒面再南下，各地轉陣雨或雷雨，中北部局部大雨；南部多雲偶雨。
天氣風險公司表示，本周兩波鋒面影響，但因太平洋高壓偏強，西南季風尚未進入南海，典型梅雨型態未成，預估西南季風入侵時間仍待觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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