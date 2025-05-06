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兩波鋒面接力 中北部、東部今明雷雨 母親節全台壞天氣

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梅雨季第1道鋒面下午報到 母親節再1波較強、雨區更廣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
降雨預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

5月進入梅雨季，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，梅雨季第一道鋒面今天下半天報到，明天降雨較明顯。這波沒有西南季風支援，也不是滯留鋒面，因此累積雨量不會太多；仍以北部雨勢較大中部次之，南部、東部也有機會下些雨。

5月11日周日就是母親節，「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，周六至周日會有另一道鋒面報到，這一波鋒面較強雨區也會較廣，南部也有機會出現較大雨勢，但西南季風仍不明顯。

至於西南季風何時爆發？典型的梅雨滯留鋒面何時報到？「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，可能得等到5月下旬之後了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

梅雨 鋒面

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