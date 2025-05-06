聽新聞
0:00 / 0:00
梅雨季第1道鋒面下午報到 母親節再1波較強、雨區更廣
5月進入梅雨季，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，梅雨季第一道鋒面今天下半天報到，明天降雨較明顯。這波沒有西南季風支援，也不是滯留鋒面，因此累積雨量不會太多；仍以北部雨勢較大中部次之，南部、東部也有機會下些雨。
5月11日周日就是母親節，「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，周六至周日會有另一道鋒面報到，這一波鋒面較強雨區也會較廣，南部也有機會出現較大雨勢，但西南季風仍不明顯。
至於西南季風何時爆發？典型的梅雨滯留鋒面何時報到？「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，可能得等到5月下旬之後了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言