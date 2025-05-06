梅雨季首波鋒面下午到 吳德榮：未來1周2天暴雨2天熱 防劇烈天氣
今天下午至明天梅雨季首波鋒面通過；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起轉有局部陣雨或雷雨，北台灣氣溫稍降，中部以北慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。今天北部20至30度、中部22至34度、南部22至36度、東部20至35度。
周四、周五鋒面逐漸北移，吳德榮說，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周六、周日另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台灣轉涼，慎防劇烈天氣發生。
他表示，下周一、下周二各地晴朗穩定，白天炎熱，要注意防曬、防中暑；但早晚偏涼，日夜溫差大，也應注意。下周三、下周四各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有零星少量降雨的機率。期末各國模擬並不一致，需持續觀察模式的調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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