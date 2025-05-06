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今起鋒面接力、晴雨交替變化快 慎防大雨雷擊劇烈天氣
鋒面影響，水氣明顯增加，中央氣象署說，今天各地天氣轉趨不穩定，清晨中部以北山區有零星降雨，白天北部及東北部地區逐漸開始有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，留意午後雷陣雨，並且各地山區有局部大雨發生的機率。
晚上開始，中南部及花蓮也開始轉為有陣雨或雷雨的天氣，台東亦轉為有局部短暫陣雨，中部以北及宜蘭、花蓮有局部大雨發生的機率，留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣溫方面，今天各地普遍為28至32度，整天偏悶熱，降雨時溫度會略降一點，至於各地低溫普遍為24至26度。
明天鋒面影響，天氣不穩定，西半部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；氣溫方面受降雨影響變動程度較大，各地高溫略為下降，無雨時感受仍是悶熱。
周四鋒面遠離，雨勢趨緩，北部及東半部地區可能有水氣殘留造成的零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
周五水氣略增，並且高溫持續上升，各地為多雲到晴，午後雷陣雨擴展到平地；晚起另一鋒面逐漸接近台灣，北部地區及基隆北海岸開始有零星短暫陣雨。
周六、周日鋒面影響，天氣再轉不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區易有局部大雨發生，並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，周日中部以北及宜蘭、花蓮風場轉為東北風，高溫明顯下降，感受稍有涼意。
下周一鋒面南移至巴士海峽，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，高溫略回升，感受舒適至稍涼，午後有局部短暫雷陣雨。
下周二至下周四轉為東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
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