助產師暖心陪伴 北市聯醫首例水中分娩

台北市長蔣萬安指示聯醫明年成立婦幼專責醫院，提供備孕、產檢、生產及產後照顧等友善母嬰「一條龍」服務。聯醫今年引入助產師，上月一名孕婦在助產師、醫師、護理師「三師」分工合作下，男嬰在水中呱呱落地，創下北市醫療院所首例。

「三寶媽」蔡小姐今年4月5日在助產師、醫師、護理師照顧下，以水中生產方式，順利產生男嬰，昨天男嬰滿月回婦幼院區分享喜悅。蔡分享，寶寶懷胎10月都在羊水中度過，若能從水中順產，能給寶寶安心感，生產過程除醫師協助，助產師給予心理支持。

助產師林郁晴提到，醫師與助產師是合作、非競爭關係，目標都是守護媽媽和寶寶安全，助產師就像「地陪」，提供建議和選項，決定權永遠在旅程主人手上，產婦就是這趟旅程的主人。

聯醫總院長王智弘表示，助產師其實就是「產婆」，他當年也是產婆接生，助產師是可以獨立完成接生，讓助產師加入生產過程更是國際趨勢，衛福部近年來也鼓勵各醫院診所響應。

副總院長林陳立說，過去大家可能會對助產師接生有疑慮，選擇到醫療院所，當生產過度醫療化，雖較安全，但也可能缺乏人性化溫暖，聯醫從產前、產中到產後，提供連續性的協助與陪伴，透過全新觀念讓產婦對生產不再感到憂鬱或恐懼。