健康你我他／三大蟹吃到飽 痛風復發失眠

食材豐盛可滿足饕客的多元選擇，少有人能抗拒這種吃到飽餐廳的誘惑。家族聚會大都會選擇這類型餐廳，讓各年齡層的成員都能大快朵頤。以「不怕你吃」打響知名度的餐廳，若不提早訂餐還真是一位難求。

但如今我們皆已年逾耳順，與年輕輩的子姪共聚一堂，若不稍加節制，像他們那般肆無忌憚的「暴飲暴食」，健康檢查數據「滿江紅」當然是無可避免的，然而出國旅行往往就會忘了自我約束。

跟團旅行的好處，就是不必為訂餐、訂位傷腦筋，一切由旅行社安排，行程中以當地美食吸引你報名參加無非是賣點之一，去年八月的北海道之旅，也是因為看到「三大蟹吃到飽」廣告慕名而來。

行程最後一天的午餐大啖「富良野」甜美多汁的哈密瓜，已吃撐了肚皮，到了晚餐當導遊帶我們進入這家以毛蟹、雪場蟹、松葉蟹為號召的餐廳，不由得讓人眼睛為之一亮。接下來，同團旅伴埋首於眼前堆高如小山般的蝦蟹貝類之中是可以想見的，而且冰涼的啤酒飲料佐著高檔食材下肚，真乃一大樂事也。遊覽車回到下榻旅館，人人無不輕撫肚子一臉滿足狀。

隔天一早準備趕赴機場，卻看到同行友人眼泡浮腫倚著行李箱寸步難行，詢問原由才知是痛風宿疾再犯，讓他整晚難以成眠。友人說：「藥沒帶來，幸好今天就要回國了。」