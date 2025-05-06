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母親節環抱媽媽測腰圍 超標恐增心血管疾病風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
演員趙小僑與兒子劉子銓呼籲民眾，關心媽媽腰圍健康、遠離心血管疾病風險。圖／台灣肥胖醫學會提供
演員趙小僑與兒子劉子銓呼籲民眾，關心媽媽腰圍健康、遠離心血管疾病風險。圖／台灣肥胖醫學會提供

母親節將至，給媽媽一個「擁抱」，讓媽媽暖心也更健康。台灣肥胖醫學會鼓勵所有孩子給媽媽、婆婆、女性長輩一個環手的「擁抱」，可以簡易測量腰圍，以160公分成人為例，雙手繞過媽媽腰部，交疊握住手肘時，環抱內徑約為身高的一半，即為80公分，正好是女性的腰圍標準；女性腰圍若超標，恐增加心血管疾病、糖尿病風險。

衛福部國健署調查，台灣19歲以上女性腰圍超標率52.9%，45至64歲超標比率59%，64至74歲甚至達75%，等於近8成腰圍過粗。台灣肥胖醫學會理事長林文元說，腰圍直接反映內臟脂肪多寡，研究顯示，女性腰圍每增加10公分，心血管疾病風險上升3.4%。建議母親節前給女性長輩一個擁抱，表達愛意，也能量出腰圍。

林文元指出，女性肥胖有兩大高峰期，包括產後及更年期，主要與多吃、少動及荷爾蒙變化三大因素有關。臨床常見產後媽媽進補過頭，或忙著養育孩子缺乏規律運動，面臨「瘦不下去」的困境，甚至生得愈多，胖得愈誇張。據統計，近8成女性產後一年無法恢復孕前體重

林文元表示，曾有人生了第一胎後，體重增加10至20公斤、生第二胎體重更增加40公斤，這時需要特別留意。建議女性應在生產一年內恢復原本體重為佳，親自哺餵母乳者往往有利消耗熱量、瘦得更多。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，減重對心血管有益，肥胖者減去原體重5%，可改善健康，減去15%可降低心血管疾病死亡、心衰竭等風險。若透過飲食、生活作息改變、運動等，仍難達到10%以上的降幅，又或因肥胖導致膝蓋關節壓力過大、代謝性脂肪肝炎，應尋求醫師評估適時治療。

肥胖 體重

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