健康主題館／輕忽發炎性腸道疾病警訊 小心「肚破腸流」

一名中年公車司機出現嚴重腹痛、血便，一天得跑十幾次廁所，經就醫診斷罹患發炎性腸道疾病（IBD），因擔心影響工作，只好包尿布上班；另一名年輕男性接受大腸鏡檢查發現，罹患此病，因未妥善控制，五年後確診大腸癌。醫師表示，IBD不能根治，應長期穩定用藥以達到腸黏膜癒合的治療目標，否則反覆發作會引起腸道狹窄、穿孔、阻塞，甚至「肚破腸流」。

大腸鏡、核磁共振揪病灶

馬偕紀念醫院消化科系胃腸科主任章振旺指出，IBD病人常被誤認為腸躁症或單純腸胃不適，實則是對生活影響極大的免疫疾病。

中國醫藥大學附設醫院胃腸科主任周仁偉說，發炎性腸道疾病包含克隆氏症及潰瘍性結腸炎，是慢性反覆發作的自體免疫疾病，推測與基因異常、西化飲食、抽菸、免疫系統異常、特定病原菌感染有關。患者免疫系統誤將腸道黏膜當作「敵人」而發動攻擊，造成腸道發炎、潰瘍甚至纖維化，嚴重影響學業、工作與社交，甚至罹患憂鬱症。

如果懷疑是IBD疾病，章振旺說，常用診斷工具包括大腸鏡（檢查大腸及小腸末端）、核磁共振腸造影（MRE）檢查小腸病灶及檢驗大便鈣衛蛋白確認腸道有無發炎。如果出現血便、貧血、體重減輕，尤其原本就有免疫疾病病史（如紅斑性狼瘡），就需立即就醫。

列重大傷病需追蹤治療

台北榮總大腸直腸外科主治醫師林春吉說，IBD不妥善治療，將有腸狹窄、穿孔、阻塞併發症而需急診、住院、手術，腸癌風險也較一般人高，需要定期追蹤、治療，目前被列為重大傷病。

林春吉說，IBD短期治療目標在緩解病患症狀，但腸子仍在發炎；中期目標是降低、控制發炎指數；長期目標是達到腸黏膜癒合，以降低復發、併發症與癌化風險，若能穩定控制不復發，不但能減少急診、住院、手術等醫療資源的耗費，並能讓患者回歸工作、貢獻社會。

周仁偉指出，輕症病人可透過免疫調節劑、抗發炎藥物、類固醇等傳統藥物控制病情，中重度患者甚至猛爆型患者須使用生物製劑或口服小分子藥物等進階治療。

長期反覆發作重傷身心靈

台灣腸治久安協會秘書長林姮均指出，IBD病友長期承受反覆發作的病情所帶來的生理與心理壓力，嚴重影響生活。許多患者因此不敢談感情，更難以規畫婚姻與生育，對人生重要選擇感到無力。

5月19日為「世界發炎性腸道疾病日」，為讓社會大眾與政府更加理解患者困境，台灣腸治久安病友協會製作短片，呈現患者所面臨的三大挑戰：「就學職場生活困難」、「經濟壓力沉重」與「健保給付門檻高」，使患者因為疾病無法妥善控制而在學業、職場與社交中痛苦且無奈地沉默缺席，期盼政府正視他們嚴重未被滿足的醫療需求，讓治療接軌國際指引，放寬給付條件。