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IBD患者多青壯年 醫籲健保放寬給付

聯合報／ 記者沈能元洪淑惠／台北報導

發炎性腸道疾病（IBD）因健保設限面臨治療的困境。馬偕紀念醫院消化科系胃腸科主任章振旺說，治療IBD常用的藥物分為三類，抗發炎藥物（5-ASA）、類固醇及多種免疫調節藥物，但健保給付的嚴格限制，讓患者面臨經濟與健康的雙重壓力。

中國醫藥大學附設醫院胃腸科主任周仁偉指出，目前健保對中重度病患藥物給付規範，得先使用傳統藥物6個月無效後才能使用生物製劑或口服小分子藥物等進階治療，不符合國際治療指引，「傳統治療對中重度患者療效不佳，對病情控制緩不濟急。等到病患好不容易熬過半年才使用進階藥物，健保又僅給付一年，病患得停藥」。

台北榮總大腸直腸外科主治醫師林春吉說，中重度病患最大治療瓶頸就是「上車太晚」（使用傳統治療六個月才能使用進階治療），與「太快下車」（健保給付進階治療一年），這群病人已病情嚴重，應盡早用藥達到腸黏膜癒合。若不妥善控制，有的病人出血嚴重，甚至有生命危險。

周仁偉說，許多國家是終身治療。他理解進階藥物較昂貴，政府財政有限，但IBD病人多是年輕青壯年，是國家生產力的來源，亟需政府重視，期待政府放寬健保給付條件與療程，讓中重度病人及早上車，待病情穩定後再進行降階治療。

面對IBD挑戰，章振旺說，患者需要精神支持及病友交流。今年歐洲腸道發炎學會（ECCO）提出「REACH」目標，強調早期診斷、藥物可及性、持續治療、跨領域合作及全人化照護。台灣的醫療團隊正朝此方向努力。

健保 患者 腸胃道

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